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Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok

Azerbaycan Türk Ordusu'nun önünde paçavraya dönen Ermeni ordusunun insanlık suçu işlediğine dair iğrenç görüntüler sert tepkilere neden oldu. 

08 Kasım 2020 Pazar 13:41
Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok

Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok



Cephede bozguna uğrayan Ermenistan çapulcuları, şehit Azerbaycan askerlerinin naaşlarına işkence görüntüleri yayınladı. Görüntüleri Ermenistan meclis başkan yardımcısı Alen Simonyan sosyal medya hesabından yayınladı. Facebook, Twitter ve Youtube gibi sosyal medya mecraları Ermenistan şerefsizliğine ortak oldu. 

30 yıl önce Türk köylerini yakıp yıkan, hamile kadınların karınlarını bıçakla deşen, doktorları esir Azerbaycan Türklerinin derisini soyan, canlı insanlara otopsi yaparak bunu kitap haline getiren Ermeni alçaklar yeni bir vahşete imza attı. 
Yine Karabağ, yine Ermeni vahşeti, yine insanlık adına utanç verici görüntüler. 
Karabağ çatışmalarında şehit düşen Azerbaycan askerlerini domuzlara atarak yediren Ermeni çeteler, Türk askerini karşısında görünce çil yavrusu gibi dağılırken, devletinin şerefini alçakça ayaklar altına seren parlamento başkan yardımcısı Alen Simonyan adındaki şerefsiz alçak, bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 

Azerbaycan ordusunun ileri harekatına ambargo uygulayan Twitter, Youtube, Facebook gibi sosyal medya mecraları bu insanlık suçuna ortak oldu. Vahşetin, insanlık adına utanç verici görüntüleri hala yayında tutan bu üç kurum, Ermenistanın işlediği savaş suçuna ortak oldu. 

Şuşa'nın Ermeni işgalinden kurtulmasının ardından kendi ulusu adına utanç verici görüntüleri, Paşinyan fotoğraflarıyla paylaşan alçağa dünyanın dört bir yanından tepki yağdı. 

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Anahtar Kelimeler:
KarabağErmeniŞehitler
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