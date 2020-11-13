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Karabağ'da son durum | Kayıp Paşinyan ortaya çıktı

30 yıldır işgal altında tuttukları Azerbaycan toprakları ve Karabağ'da ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın, 44 günlük çatışmalarda ordusu adeta erimiş

13 Kasım 2020 Cuma 11:25
Karabağ'da son durum | Kayıp Paşinyan ortaya çıktı

Karabağ'da son durum | Kayıp Paşinyan ortaya çıktı

Terör örgütleri, Fransa, Yunanistan, Kanada, ABD ve Rusya'nın açık desteği ile yıllardır Azerbaycan topraklarını işgal altında tutarken son savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da durum karışık. Savaşı bitiren anlaşmayı imzaladıktan sonra ortadan kaybolan Paşinyan ilk kez ortaya çıkarak yeni itiraflarda bulundu. Ermeni ordusunun itlaf edilmekten son anda kurtarıldığını iddia eden Paşinyan "Anlaşmayı ordunun ısrarı ile imzaladım" dedi.

Azerbaycan Türk Ordusu'nun kesin zaferi ile sonuçlanan 44 günlük Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan'da sular durulmuyor. Sokak gösterileri sık sık tekrarlanırken, günlerdir kayıp olan başbakan Nikol Paşinyan bugün ilk kez ekranlara çıkmaya cesaret etti.
Karabağ'da Azerbaycan zaferi Ermenileri sokağa döktü. Günlerdir ortalıkta görünmeyen Paşinyan ulusa sesleniş konuşması yaptı, hezimetin nedenlerini anlattı, "İmzalamasaydım 20 bin askerin kuşatmasında kalacaktık" dedi.
Tarihler 27 Eylül'ü gösterirken işgalci Ermenistan, Karabağ'da yeni bir çatışmanın fitilini daha ateşledi. Azerbaycan topraklarına 3 koldan saldıran Ermeni güçlerinin hiç beklemedikleri bir şey oldu. Azerbaycan ordusu karşı taarruza geçti. Ordu cephe hattında hızla ilerledi, topraklarını bir bir geri almaya başladı.

3 kez insani ateşkes yapıldı ama her defasında Ermeni tarafı ateşkesi bozdu. çatışmalar tam 44 gün sürdü. 44 gün sonunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. 30 yıllık işgal şanlı bir zaferle noktalandı.

Azerbaycan halkı sevinç gözyaşlarıyla sokağa dökülürken Ermenistan'da öfke hakimdi. Cephedeki yenilgiyi hazmedemeyenler sokağa döküldü. Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ortalıktan kayboldu. 

Sokaklardan Paşinyan istifa sesleri yükselirken, günlerdir hiçbir açıklama yapmayan Ermeni Başbakan sonunda ortaya çıktı. Gerilimin had safhada olduğu ülkede kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi.

Muhalefetin istifasını beklediği Paşinyan, Dağlık Karabağ’da askeri olarak güçlerinin kalmadığını itiraf etti. "Eğer anlaşmayı imzalamasaydım 20 bin askerin kuşatmasında kalacaktık" dedi.

Ancak bu açıklama muhalefeti daha da öfkelendirdi. Paşinyan için istifa sesleri daha da gür çıkmaya başladı.

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