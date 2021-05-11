Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kazan'da okula saldırı | 11 ölü var

Rusya Fedarasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin can verdiği açıklandı.

11 Mayıs 2021 Salı 11:13
Kazan'da okula saldırı | 11 ölü var


Kazan'da okula saldırı | 11 ölü var 


Rusya'da okulların açıldığı ilk gün, acı haber Tataristan'dan geldi. Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

Gelen ilk bilgilere göre 11 ölü var. Saldırının faili olduğu sanılan bir genç gözaltında.

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir okula kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açıldı, ardından okulun içinde patlama meydana geldi.

Önce 6 öğrenci ve 1 öğretmenin öldüğü bilgisi paylaşıldı ama bölgedeki acil durumlar hizmetlerinden bir sözcü de ölü sayısının 11'e çıktığını aktardı. 

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir sözcü Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçleri saldırının arkasında olduğundan şüphelenilen 17 yaşındaki bir genci gözaltına aldı” dedi.

Son Güncelleme: 12.05.2021 11:29
Anahtar Kelimeler:
TataristanKazanSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Türkistan'da Çin zulmü | 2 milyon Türk esir kampında
Doğu Türkistan'da Çin zulmü | 2 milyon Türk esir kampında
Gazze'den atılan 150 rokete, İsrail'in yanıtı sert oldu, 20 ölü var
Gazze'den atılan 150 rokete, İsrail'in yanıtı sert oldu, 20 ölü var
Doğu Türkistan'da son durum | Çin ile diyalog kurulabilr mi?
Doğu Türkistan'da son durum | Çin ile diyalog kurulabilr mi?
ABD, sonunda ağzından baklayı çıkardı | Soykırım dedi
ABD, sonunda ağzından baklayı çıkardı | Soykırım dedi
Suriye füzesi, İsrail Nükleer santralini mi hedef aldı
Suriye füzesi, İsrail Nükleer santralini mi hedef aldı
Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'nı zirveye davet etti
Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'nı zirveye davet etti
Çin Büyükelçisi ile Akşener ve Yavaş arasında Twitter Mesajları
Çin Büyükelçisi ile Akşener ve Yavaş arasında Twitter Mesajları
Kırgız Sağlık Bakanı Kurtboğan otu ile virüse meydan okudu
Kırgız Sağlık Bakanı Kurtboğan otu ile virüse meydan okudu
Yunan Bakan Ankara'da kriz çıkardı, Çavuşoğlu'ndan sert cevap
Yunan Bakan Ankara'da kriz çıkardı, Çavuşoğlu'ndan sert cevap
Maymun, beyin gücüyle bilgisayarda oyun oynadı
Maymun, beyin gücüyle bilgisayarda oyun oynadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim