Kerç Köprüsü bombalındı, Rus ikmal hatları zorda

Rusya Ukrayna savaşı 9'ncu ayına girerken, Rus güçlerine stratejik üstünlük sağlayan Kerç Köprüsü'nün demiryolu kısmı patlatıldı. Sabah erken saatlerde meydana gelen bombalı saldırının kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmezken, psikolojik yönü ağır sabotajın Moskova'yı zor durumda bıraktığı bildiriliyor. Kerç Boğazı geçişleri, Rusya Ukrayna savaşının en önemli nedenlerinden biri olarak görülmüştü.

Rus makamları tarafından yapılan açıklamada, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan ve Rus ordusunun ana tedarik arteri olan Kerç Köprüsü'nün, sabahın erken saatlerinde bomba yüklü kamyonla hedef alındığı ve köprünün bir bölümünün çöktüğü bildirildi.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns

Rusya'ya bağlı RIA haber ajansı, Cumartesi günü erken saatlerde Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde yakıt dolu bir tankerin infilak ettiğini duyurdu. Ukrayna kaynakları haberi patlama olarak geçti. Ancak daha sonra, Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bomba yüklü kamyonla düzenlendiği söylenen saldırıda, yakıt taşıyan yedi vagonun alev alması sonucu “köprünün iki bölümünün kısmen çöktüğü” belirtildi.

Video from Izvestiya of the fire on the Kerch Bridge that connects occupied #Crimea and #Russia. Apparently initial reports are of a fuel tank burning; traffic has been suspended. pic.twitter.com/PUPvjuKNOg