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Kerç Köprüsü bombalındı, Rus ikmal hatları zorda

Kırım'ın işgalinden hemen sonra Ukrayna toprakları ile Rus anakarasını bir birine bağlayan ve açılışın Putin'in yaptığı Kerç Köprü'sü akaryakıt taşıyan vagonların geçişi sırasında patlatıldı

08 Ekim 2022 Cumartesi 16:54
Kerç Köprüsü bombalındı, Rus ikmal hatları zorda

Kerç Köprüsü bombalındı, Rus ikmal hatları zorda


Rusya Ukrayna savaşı 9'ncu ayına girerken, Rus güçlerine stratejik üstünlük sağlayan Kerç Köprüsü'nün demiryolu kısmı patlatıldı. Sabah erken saatlerde meydana gelen bombalı saldırının kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmezken, psikolojik yönü ağır sabotajın Moskova'yı zor durumda bıraktığı bildiriliyor. Kerç Boğazı geçişleri, Rusya Ukrayna savaşının en önemli nedenlerinden biri olarak görülmüştü.

Rus makamları tarafından yapılan açıklamada, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan ve Rus ordusunun ana tedarik arteri olan Kerç Köprüsü'nün, sabahın erken saatlerinde bomba yüklü kamyonla hedef alındığı ve köprünün bir bölümünün çöktüğü bildirildi.

Rusya'ya bağlı RIA haber ajansı, Cumartesi günü erken saatlerde Kırım'daki Kerç Köprüsü'nde yakıt dolu bir tankerin infilak ettiğini duyurdu. Ukrayna kaynakları haberi patlama olarak geçti. Ancak daha sonra, Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bomba yüklü kamyonla düzenlendiği söylenen saldırıda, yakıt taşıyan yedi vagonun alev alması sonucu “köprünün iki bölümünün kısmen çöktüğü” belirtildi.


RIA, yerel makamlara dayandırdığı haberinde, "Ön bilgilere göre, Kırım köprüsünün bölümlerinden birinde bir yakıt deposu yanıyor, nakliye kemerleri hasarlı değil" ifadelerine yer vermişti. Komite, patlama sonucunda tekerlekli kara taşıtlarına açık olan iki bağlantıdan birinin çöktüğünü, diğer bağlantının ise sağlam olduğunu bildirdi.

2018'de açılan ve Kırım'ı Rusya'nın ulaşım ağına bağlamak için tasarlanan karayolu ve demiryolu köprüsünde trafik askıya alındı.

Ukrayna basını, köprüdeki patlamanın sabah saat 06.00'da (0300 GMT) gerçekleştiğini bildirdi.

STRATEJİK ÖNEMİ NEDİR?

Kerç Köprüsü, Rusya ile Kırım arasındaki bağlantıyı sağlayan stratejik bir konuma sahip olmasının yanı sıra, Rus ordusunun Kırım'a yönelik silah sevkıyatlarında da kritik bir işlev görüyor. Köprünün açılışı, Kırım'ın ilhak edilmesinden 4 yıl sonra 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, 2018'de yapılmıştı.

Rus kuvvetleri, bu yılın başında Mariupol çevresi ve Azak Denizi'nin kuzey ucundaki Ukrayna topraklarını ele geçirene dek Kerç Köprüsü, Rusya'nın yarımadayla olan tek kara bağlantısıydı.

Saldırı, Rusya'nın Kırım'ın kuzeyindeki bölgeleri ele geçirip Azak Denizi boyunca bir kara koridoru inşa etme hazırlığındayken gerçekleşti. Ukrayna'nın güneyindeki çatışmalar açısından sembolik öneme sahip olan köprünün işleyemez hale gelmesi durumunda Rusya, yarımadaya yönelik askeri sevkıyatlarda sorunlar yaşayabilir.

Anahtar Kelimeler:
RusyaMoskova
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