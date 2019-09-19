

Kıbrıs Türk hükümeti Maraş için bastırıyor



Türk vakıf mallarının en yoğun olduğu ve 1974 Barış Harekatı sonrası yasak bölge ilan edilen Maraş için Kıbrıs Türk hükümeti yeni bir süreç başlatıyor. Başbakan Ersin Tatar, Maraş'ın yerleşime açılması için devam eden çalışmaları anlattı..



Rum'ların Türklere yönelik baskı ve zulüm dönemlerinde bile, Ortadoğu'nun gözde alışveriş merkezlerinden biri olan, çoğu Türk vakıflarına ait mülklerin üzerine inşa edili 3 binden fazla dükkan, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka, 2 spor tesisi bulunan, 10 bin yatak kapasiteli 45 otel, 60 apart otele sahip kapalı Maraş bölgesinin açılması için yeni bir süreç başlatıldı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Rumlar'ın yıllardır devam eden oyalamalarından bir sonucun çıkmayacağının kesinleştiğini belirterek Maraş bölgesini yerleşime açmakta kararlı olduklarını bildirdi ve ekledi "Bu uzun bir zaman almaz, süre uzun olmayacak" dedi.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti Basın Evi’nde buluşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş’ın açılmasına Akıncı’nın karşı olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Yıllardır Rum kesimi ile anlaşmak için uğraşıyoruz. Ben bir anlaşmanın olacağını görmüyorum. Biz Maraş’ı anlaşma olacak diye tutuyorduk. Maraş yerleşime açıldığında, anlaşmadan vazgeçtik mesajı da verilmiş olur. Biz zaten anlaşmaya inanmadığımız için Maraş’ı açıyoruz. Akıncı ve arkadaşları başımıza ne geleceğini anlasa zaten öyle bir yola gitmezler…”

Bu konuda envanter çalışmalarının son aşamasına gelindiğini, Maraş’ın toprağının büyük bölümünün Vakıflara ait olduğunun tapu kayıtları ile ortaya çıktığını da belirten Tatar, otellerin yıkılıp yeniden yapılmasının yararlı olacağını da söyledi.

Tatar, Annan Planı oylaması döneminde Cumhurbaşkanı olan Talat’ın da anlaşma olacağına inandığını, ancak oylama sonrası Rum kesiminde saldırıya uğradığını da anımsattı.

KKTC Başbakanı Tatar, Ada’da yıllardır devam eden müzakere sürecinin bir sonuç getirmeyeceğini gördüklerini de belirterek, “Kadife ayrılık” istiyoruz dedi. Müzakerelerin sürmesi için çaba gösteren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Akıncı’nın da Crans Montana’ya umutlu gidip, hiçbir sonuç alamadan geldiğini de bu aşamada anımsattı.

Ada’da nasıl bir sonuç ortaya çıkarsa çıksın Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmelerinin olası olmadığını belirten Tatar, “Kıbrıs artık bir sıkıntı değil bir değerdir” dedi. Adanın çevresinde bulunan hidrokarbon yataklarının çıkarılması için Türkiye’nin elinde güçlü gerekçeleri bulunduğunu belirtti.

Sondaj çalışmalarından vazgeçmelerinin mümkün olmayacağını da söyleyen Başbakan Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin, “Anlaşma olursa çıkarılacak gazdan Türk tarafına pay veririz” şartını öne sürdüğünü anımsattı.

Tatar, sudan sonra kablo ile elektriğin de KKTC’ye ulaşması ve uluslararası uçuşlara Ercan’ın açılması için de çaba gösterdiklerini bildirdi.

MARAŞ NELERİYLE ÜNLÜ

Bir zamanlar Sophia Loren, Elizabeth Taylor gibi ünlülerin yaşadığı, Richard Burton, Raquel Welch, Brigitte Bardot sinema yıldızlarının sık sık geldiği Maraş, Dünya'nın ilk 7 yıldızlı otelinin yapıldığı şehir olarak biliniyor. Şehir genelinde 4469 ev, 143 resmi daire, 9 kilise, türbe ve mezarlık, 8 okul bulunuyordu.Maraş'ın büyük bir bölümü Kıbrıs Türk Evkaflarından Abdullah Paşa Vakfı, Lala Mustafa Paşa Vakfı ve Tekkelitika Vakfı’na ait olduğu Rum yönetimi tarafından da kabul ediliyor.