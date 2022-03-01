Kiev'de umut trenleri | Savaştan kaçış sürüyor



Rusya'nın askeri saldırısına uğrayan Ukrayna'da savaş 6'ncı gününe girerken, ülkenin büyük şehirlerinin çevresinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Bölgeden gelen haberlere göre can kaybı sayısı giderek artıyor. Bugün sabah erken saatlerde Harkov bölge yönetim binasının füzeyle vurulmasıyla gergin başladı. Belarus'taki Ukrayna-Rusya görüşmesinin ardından heyetler istişare için ülkelerine döndü, görüşmelerde ikinci tura önümüzdeki günlerde geçilmesi bekleniyor. Ukrayna lideri Zelenski, öğle saatlerinde Avrupa Parlamentosu'na hitap etti. İşte son gelişmeler...



Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinin altıncı gününe girildi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sık sık dile getirdiği 'Montrö' talebine, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yanıt geldi. Erdoğan, “Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız” dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 1 Mart’ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

18.26: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin NATO üyelerinin gündemlerinde olmadığını bildirdi.

18.20: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk" dedi.

18.12: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacaklarını bildirdi.

17.31: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulanırken, Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği ve bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

17.26: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.

17.25: Fransa Başbakanı Jean Castex, Ukrayna'ya 300 milyon Euroluk ekonomik yardımda bulunacaklarını açıkladı.

17.17: Sputnik'in haberinde, Ukrayna ordusunun 1 saat içinde Donetsk'teki 6 yerleşim birimine ateş açtığı belirtildi.

17.00 : Reuters'ın haberine göre, Rusya tarafından bir kaynak, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikinci turunun 2 Mart'ta yapılmasının planlandığını açıkladı. Açıklama Rusya'nın TASS haber ajansında yer aldı.

16.30: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Dünyanın de-putinizasyonu gerçekleşiyor, Anti-Putin koalisyonu Putin'e darbe üstüne darbe indiriyor. Rusya üzerindeki baskı, Rusya saldırılarını kesene kadar devam etmeli. Kiev, Rusya ile çözüm bulmak için görüşmelere hazır, ancak Rusya'nın ültimatomlarını dinlemeyecek" ifadelerini kullandı.

16.00: Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya'nın Kiev'deki Ukrayna Güvenlik Servisi'ne saldıracağını açıkladı. Şoygu, saldırının amacına yönelik "Rusya'ya karşı bilgi saldırısından kaçınmak için" ifadelerini kullandı.

15.58: Ukrayna Dışileri Bakanı Kuleba, Çinli mevkidaşı ile görüşmesinde Pekin'den, Moskova ile olan ilişkilerini Rusya'nın askeri saldırısını önlemek için kullanmasını istedi.

15.49: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Oleksiy Arestoviç, ülkenin güneyinde Herson'da çatışmanın hala sürdüğünü kaydetti. Arestoviç ayrıca, toprakların bölünmesini ve Rus birliklerinin ülkede bulunmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

15.35: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimi kalmadı" denildi.

Ukrayna lideri, Avrupa Parlamentosu'na hitap etti

14.50: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Avrupa Parlamentosu'nda video-konferans yoluyla yaptığı konuşmada, "Dün 16 çocuk yaşamını yitirdi. Putin yine askeri harekat yapmadıklarını söyleyecek ama hangi askeri mevzilerden bahsediyorsunuz? Bu füzeler sonucu 16 çocuk hayatını kaybetti" dedi.

14.30: Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, şimdiye kadar Ukrayna'dan Polonya'ya 400 binden fazla mülteci geldiğini söyledi.

14.14: Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova ile Kiev arasında doğrudan müzakerelerin başladığını ancak iki ülkenin devlet başkanları arasında herhangi bir görüşme planının olmadığını söyledi.

13.30: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın Gürcistan ve Kırgızistan büyükelçilerini geri çağırdığını bildirdi.

13.03: Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelik başvurusunu destekleyeceğini açıkladı.

12.50: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'da nükleer silahların görünmesini önlemek için olası tüm tedbirleri aldığını söyledi.

12.35: 2022 Dünya Voleybol Şampiyonası'nın ev sahipliği, Rusya'dan alındı.

12.20: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Rus güçlerinin Kiev ve Harkov'a kuşatma yapmaya çalıştığını söyledi.

12.17: Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rus şefi Valeriy Gergiyev, Ukrayna harekatını kınamadığı gerekçesiyle görevden alındı.

12.15: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, silahsızlanma konferansında Rusya'nın şehirleri bombardımana uğratmak, çok sayıda sivili öldürmek ve yaralamak gibi savaş suçları işlediğini söyledi.

Kuleba, küresel güvenliğin geleceğinin, şu anda Ukrayna'da belirleniyor olduğunu söyleyerek, Rusya'nın ihlalleri cezasız kalırsa hiçbir ülkenin güvende hissedemeyeceğini belirtti.

12.01: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı."

11.56: Donetsk ayrılıkçı lideri Denis Puşilin, Ukrayna'nın Mariupol limanını bugün ele almak istediğini söyledi.

11.19: YouTube, Avrupa'da RT ve Sputnik ile bağlantılı tüm kanalları engelleme kararı aldı.

11.14: Belta devlet haber ajansının aktardığına göre, Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko, Belarus'un, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna katılma planı olmadığını söyledi.

10.34: İran dini lideri Ali Khamenei, Ukrayna'nın ABD tarafından yaratılan krizlerin kurbanı olduğunu söyledi.

10.32: Putin’in tekvandodaki onursal siyah kuşağı geri alındı.

09.50: Güvenlik kameraları tarafından Rusya'nın Harkov'daki bölge yönetim binasının vurulduğu anlar kaydedildi.

09.40: Rusya, İsviçre'nin yolcu uçaklarına kısıtlama getirdi.

09.35: Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı, Rus saldırısı başladığından beri Ukrayna'dan yaklaşık 350 bin mültecinin Polonya'ya sığındığını söyledi.

08.51: Rus ordusu Ukrayna şehri Kherson'a ulaştı. Belediye başkanı Igor Kolykhayev ''Rus ordusu Kherson'un girişlerine kontrol noktaları kuruyor'' dedi.