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Kiev tüm dünyadan yardım istedi | Savaş yayılıyor

Ukrayna topraklarına yönelik Rus saldırısında bölgeden gelen ilk bilgilere göre en az 8 sivilin can verdiği  duyuruldu. Ukrayna 5 Rus savaş uçağını düşürüldüğünü açıkladı.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:03
Kiev tüm dünyadan yardım istedi | Savaş yayılıyor

Sıcak savaş Ukrayna'da can alıyor | Kiev tüm dünyadan yardım istedi



Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak çatışmadan can kaybı haberleri geliyor. Rus füzeleri, ülkenin en batı bölgesinde bulunan Lviv yakınlarına düştüğü açıklandı. Rusya tarafından Ukrayna hava sahasının kapatıldığı duyurulurken, Kiev yönetimi 5 Rus uçağını düşürdüğünü duydu. Bu arada, Ukrayna'da halk savaşın durması için açık alanlarda dua etmeye başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. 

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor. Son olarak, Ukrayna ordusu, Doğu Ukrayna'da bir Rus uçağının vurulduğunu söyledi ancak Rusya haberleri yalanladı. İşte Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmeler...


Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Akım 2 Projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Rusya-Ukrayna krizinde 24 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler şu şekilde:

10.44: Çekya Dışişleri Bakanlığı, geçici olarak Kiev büyükelçiliğini kapattığını açıkladı.

10.32: Fransa, saat 11.00'de (TSİ) Acil Ulusal Güvenlik Toplantısı düzenleyecek.

10.20: Ukrayna Ankara Büyükelçisi, Ukrayna'nın Türkiye'den Rusya'ya karşı boğazları kapatmasını istediğini bildirdi.

10.16: Güney Kore, Rusya'ya karşı uygulanacak ekonomik yaptırımlara katılacağını açıkladı.

10.13: Ukrayna, Rus bombardımanında 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin yaralandığını duyurdu.


09.34: Rusya tarafından Odessa ve Mariupol'e çıkarma yapıldığı, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı.

09.26: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptığını açıklayarak, Washington'un Kiev'e yardım sunmaya hazırlandığını söyledi. Zelenskiy, "Bir dakika önce Başkan Biden ile görüştüm. ABD şimdiden uluslararası yardım hazırlamaya başladı" dedi.

09.18: Ukrayna Parlamentosu, 300 milletvekilinin oyuyla sıkıyönetim ilan etti.

09.16: İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın Ukrayna saldırısının "gereksiz ve yersiz" olduğunu söyledi.

09.14: Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

Son Güncelleme: 24.02.2022 11:10
Anahtar Kelimeler:
UkraynaKievMoskovaLviv
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