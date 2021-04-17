Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kırgız Sağlık Bakanı Kurtboğan otu ile virüse meydan okudu

Türk Dünyası'nda yaygın olarak zehirli olduğu bilinen Kurtboğan otu, Kırgızistan'da koronavirüsle mücadelede alternatif olarak kullanılıyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi 12:02
Kırgız Sağlık Bakanı Kurtboğan otu ile virüse meydan okudu

Kırgız Sağlık Bakanı Kurtboğan otu ile virüse meydan okudu


Kurtboğan otu ile geliştirilen bir ilaç koronavirüsle mücadelede oldukça etkili olduğu öne sürülüyor. Henüz kinik verileri ve bilimsel değerlendirmeleri net olarak bilinmeyen ilacı Kırgızistan Sağlık Bakanı Alımkadir Beyşanaliyev düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna duyurdu. Aman dikkat! Kurtboğan otu oldukça zehirli ve ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. İşte o haberin detayları.

Kırgızistan'da koronavirüse karşı zehirli olduğu bilinen Kurtboğan bitkisinin etkili olduğu dile getirildi. Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, basın toplantısı sırasında ilacı içerek sağlığa zararlı olmadığını kanıtlamaya çalıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov sosyal medya hesabında, Kırgız doktorların Covid-19’a ilk aşamada tedavi yöntemi geliştirdiğini belirterek, zehirli kurtboğan otundan yapılan ilacın fotoğrafını paylaştı. 

Caparov’un ardından ülkenin Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev de düzenlediği basın toplantısında söz konusu bitkisel ilacın Covid-19’a karşı etkili olduğunu savundu. 

"SOĞUK İÇİLİRSE ÖLÜME YOL AÇABİLİR"

İlacın sıcakken içilmesi gerektiğini belirten Beyşenaliyev, “Soğuk haliyle içilirse spazm oluşur ve ölüme yol açabilir. İçtikten sonra arkasından soğuk su içmemek veya dondurma yememek lazım. Örtünerek yatmak gerek. İlaç çay gibi günde 3-4 bardak içilebilir” dedi.

"EĞER BEN ŞİMDİ ÖLMEZSEM..."

Beyşenaliyev, basın toplantısı sırasında ilacı içerek onun sağlığa zararsız olduğunu göstermeye çalıştı. Bakan Beyşenaliyev, “Eğer ben şimdi ölmezsem bu onun zararsız olduğunun garantisi olacak” ifadesini kullandı.

Beyşenaliyev, söz konusu bitkisel tedavi yönteminin Cumhurbaşkanı Caparov’un babası tarafınca kullanıldığını ve onun bu reçeteyi oğluna bıraktığını dile getirdi. 

Bakan Beyşenaliyev, geçen yıl Caparov’un Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a söz konusu ilacı Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanmayı önerdiğini fakat önerinin reddedildiğini kaydetti.

Daha sonra Caparov’un o zamanlar sıradan bir doktor olarak çalışan kendisine başvurduğunu söyleyen Beyşenaliyev, bu ilacı Covid-19 ile hastası akrabalarının tedavisinde kullandığını ve iyileştiklerini aktardı. Beyşenaliyev, ilacın hastaların bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, doktorların bu ilaçla ilgili klinik protokol geliştirdiklerini aktardı.

Öte yandan uzmanlar, kurtboğan bitkisinin çok zehirli olduğunu savunmaya devam ediyor.

Cuma namazında koranalı krizi | Camiden güçlükle çıkarıldı
Cuma namazında koranalı krizi | Camiden güçlükle çıkarıldı
Koronavirüs 16 Nisan'da yeniden zirve yaptı
Koronavirüs 16 Nisan'da yeniden zirve yaptı
Koronavirüs 15 Nisan rakamları açıklandı | 297 can kaybımız var
Koronavirüs 15 Nisan rakamları açıklandı | 297 can kaybımız var
Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüse yenik düştü
Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüse yenik düştü
Koronavirüsle mücadele için sahiller kapatılıyor
Koronavirüsle mücadele için sahiller kapatılıyor
Fenomenler lüks villada parti verirken basıldı
Fenomenler lüks villada parti verirken basıldı
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs'te korkutan rakamlar | 60 bini geçti | Can kaybı 279 
Koronavirüs'te korkutan rakamlar | 60 bini geçti | Can kaybı 279 
Anahtar Kelimeler:
Kurtboğan OtuKurtboğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan Bakan Ankara'da kriz çıkardı, Çavuşoğlu'ndan sert cevap
Yunan Bakan Ankara'da kriz çıkardı, Çavuşoğlu'ndan sert cevap
Maymun, beyin gücüyle bilgisayarda oyun oynadı
Maymun, beyin gücüyle bilgisayarda oyun oynadı
İngiltere yasta | Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti
İngiltere yasta | Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti
Canlı yayında mikrofonu kapan köpek fenomen oldu
Canlı yayında mikrofonu kapan köpek fenomen oldu
Hayvanlar için koronavirüs aşısı Rusya'da üretildi
Hayvanlar için koronavirüs aşısı Rusya'da üretildi
Oylar sayılmaya devam ediyor, yüzde 88 sayıldıktan sonra son durum
Oylar sayılmaya devam ediyor, yüzde 88 sayıldıktan sonra son durum
Amerika'da katliam saldırı 10 kişi öldü
Amerika'da katliam saldırı 10 kişi öldü
Almanya korona önlemlerini yeniden uzattı
Almanya korona önlemlerini yeniden uzattı
Define avcıları 3 milyon batık geminin peşinde
Define avcıları 3 milyon batık geminin peşinde
İsrail'den üst düzey ilk açıklama | Türkiye ile görüşüyoruz
İsrail'den üst düzey ilk açıklama | Türkiye ile görüşüyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim