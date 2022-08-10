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Koca Yusuf 6 aydır mahsur | A-400M güvenli uçuş bekliyor

Türk Hava Kuvvetleri'nin en büyük ağır askeri hakliye uçağı Koca Yusuf, Türk vatandaşlarının tahliyesi için gittiği Ukrayna'da savaş yüzünden mahsur kaldı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:47
Koca Yusuf 6 aydır mahsur | A-400M güvenli uçuş bekliyor

Koca Yusuf 6 aydır mahsur | A-400M güvenli uçuş bekliyor

Rusya-Ukrayna savaşının patlak verdiği Şubat ayında, bu ülkeye Türk vatandaşlarını tahliye etmek için gönderilen A-400M tipi askeri nakliye uçağı, pistlerin vurulması ve güvenli uçuş olanağı bulunmadığı için Kiev'de mahsur kaldı. Borispol Havalimanı’nda 6 aydır bekleyen, Koca Yusuf adıyla anılan Türkiye’nin iki A-400M askerî nakliye uçağının tahliyesi için hem askerî hem de diplomatik girişimler sürüyor.

Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bu ülkeye gönderilen A-400M tipi stratejik işlevli iki nakliye uçağı, Rusya’nın saldırısının başlaması ile birlikte Türkiye’ye dönemedi. 

Pistlerin kapatılması ve buralarda mayın bulunabileceği ihtimali sebebiyle diğer ülkelere ait uçaklarla birlikte yaklaşık altı aydır Borispol Havalimanı’nda bekleyen Türkiye’nin iki uçağının kalkışı da mümkün olmadı. Şubat ayından bu yana Dışişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Rus yetkililerle defalarca temas kurdu. 

Uçakların Borispol’dan tahliyesine ilişkin en büyük endişenin, ‘savaş nedeniyle kontrol edilemeyen gruplar tarafından bir provokasyona maruz kalınması’ ihtimali olduğunu dile getiren güvenlik kaynakları, Türkiye’nin bu sebeple ‘en güvenli anı beklediğine’ dikkat çekti. Kaynaklar, uçakların tahliye edilebilmesi için güvenli alan oluşturulmasına yönelik temasların sürdüğünü hatırlattı. Millî Savunma Bakanı Akar da geçtiğimiz günlerde hem Rusya hem de Ukrayna ile temasların sürdüğünü belirterek “En müsait zamanda derhâl uçaklarımızı alacak durumdayız. Önümüzdeki günlerde bunun da gerçekleşmesi son derece mümkün görülüyor, temennimiz budur, temaslarımızı sürdürüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

BÜYÜKELÇİLİKTE KALIYORLAR

Koca Yusuf nakliye uçaklarının mürettebatının Türkiye Büyükelçiliğinde kaldığı, Ukrayna’nın teknik desteği ile de uçakların günlük kontrollerinin yapıldığı belirtiliyor. Uçaklarla ilgili güvenlik tedbirleri de Ukrayna tarafından alınmış durumda. Bu süreçte uçakların bakımı ve ikmalinin de yapıldığı belirtildi. Talimat geldiği anda uçaklar her an kalkışa hazır şekilde bekletiliyor.

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Koca YusufA400MBristol Hava LimanıKievUkraynaRusyaSavaş
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