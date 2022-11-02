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Kocasını kiraya verdi, taleplere yetişemiyor

İngiltere'nin başkenti Londra'ya 80 km uzaklıkta Milton Keynes şehri ilginç bir ilanın ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekonomik standartlarını geliştirmek isteyen üç çocuk annesi Laura, kocası James'i başkalarına kiralamaya karar verdi. Sonuç şaşırttı.

02 Kasım 2022 Çarşamba 17:39
Kocasını kiraya verdi, taleplere yetişemiyor


Kocasını kiraya verdi, taleplere yetişemiyor


Geçim sıkıntısı çeken 38 yaşındaki Laura Young, kocası James'i saati 40 sterlin (856 TL) veya günde 250 sterlin (5,352 TL) gibi bir tarife üzerinden kiralamaya başladı. Haftada 6 gün çalışan, ev işi ve basit tamiratlar yapan James'in iş takviminde kasım sonuna kadar hiç boşluk yok.


Bazen yeni satın alınmış mobilyaları birleştiren, duvar boyayan; bazen de fayans ve halı döşeyen koca James'in ünü, çiftin Facebook ve Nextdoor uygulaması üzerinden verdiği reklamlar sayesinde ülke sınırlarını aştı.

İŞ BÖLÜMÜ

Bugün, yoğunluktan dolayı işlerin bir kısmını geri çevirmek zorunda kalan "kiralık koca James", haftanın altı günü sabah 9'dan akşam 8'e kadar çalışıyor.

Öte yandan James, ikisi otizmli üç çocuklarına bakabilmek için sahada yoğun emek sarf ederken, Laura da sosyal hesaplar ve web sitesini yönetiyor.

TALEPLERE YETİŞEMİYOR

Laura basına demecinde, "Böylesi bir çıkış beklemiyordum. Sadece dört aydır çalışıyoruz ve işler öyle bir noktaya geldi ki James haftada altı gün çalışmak zorunda kalıyor" dedi.

Kendisine de dört yıl önce otistik teşhisi konan James, iyi bir ticari geçmişe sahip olmasa da becerileri bağlamında bir nükleer mühendis olan büyükbabasına çektiğini düşünüyor.

Laura, hayat arkadaşı James için "Çok metodik bir zihni var. Her şeyi farklı görüyor" diyor.

Çifte 250 km. öteden bile iş talepleri geliyor.

YAŞLILAR VE ENGELLİLERE İNDİRİM

James'in yaptığı işler arasında halı döşemek, duvar inşa etmek, elektrik ve sıhhi tesisat hizmetleri sunmak bulunuyor.

Çift, acil servis çalışanları, 65 yaş üstü yurttaşlar, engelliler ve bakıcılara özel indirim seçenekleri sunuyor.

Laura bu durumu, "Özel ihtiyaçları olan çocukların ebeveynleri olmak, para kazanmak için mücadele etmek ya da tasarruf etmek zorunda olmanın nasıl bir şey olduğunu iyi biliyoruz" sözleriyle tarif ediyor.

Anahtar Kelimeler:
İNGİLTERELondra
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