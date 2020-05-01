Koronavirüs Almanya Raporu | Almanlar normale dönmeye hazırlanıyor

Almanya'da Kovid-19 olarak bilinen yeni tip koronavirüsü tehditine karşı alınan bir çok önlem gevşetilerek, yine kontrollü de olsa yavaş yavaş kaldırarak normal yaşama dönmeyi hedefliyor.

Haber: Yaşar KAÇMAZ

Geçtiğimiz haftalarda lise son sınıf öğrencilerinin eğitime devam etmesi kararı alan Almanya'da yetkililer, şimdi de 4 Mayıs'tan itibaren kuaförler, 9 Mayıs'tan itibaren ibadete bir süre ara verilen camiler ibadete açılacağı kesinlesirken, 11 Mayıs'tan itibaren de ilkokul öğrencilerine okul kapılarının açılması için çalışmalar sürüyor.

SAKAL TRAŞI YASAK, RANDEVULU HİZMET

Uzun süredir kapıları kapalı olan berber ve kuaför salonlarının randevu usulü hizmet vereceği öğrenilirken, sakal traşının ve yüz bakımının kesinlikle yapılmayacağı ve saç kesiminin de önce saç yıkama, ardından saç kesimi ve fön çekme ile birlikte 15 euro olarak ücretlendirileceği kaydedildi.

3 VAKİT NAMAZ CEMAATLE, MASKE ZORUNLU