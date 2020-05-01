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Koronavirüs Almanya Raporu | Almanlar normale dönmeye hazırlanıyor

Almanya "Koronavirüsü"ne karşı aldığı sert tedbirleri, yine kontrollü olmak kaydıyla yavaş yavaş kaldırıyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 18:32
Koronavirüs Almanya Raporu | Almanlar normale dönmeye hazırlanıyor
Almanya'da Kovid-19 olarak bilinen yeni tip koronavirüsü tehditine karşı alınan bir çok önlem gevşetilerek, yine kontrollü de olsa yavaş yavaş kaldırarak normal yaşama dönmeyi hedefliyor.
Haber: Yaşar KAÇMAZ
Geçtiğimiz haftalarda lise son sınıf öğrencilerinin eğitime devam etmesi kararı alan Almanya'da yetkililer, şimdi de 4 Mayıs'tan itibaren kuaförler, 9 Mayıs'tan itibaren ibadete bir süre ara verilen camiler ibadete açılacağı kesinlesirken, 11 Mayıs'tan itibaren de ilkokul öğrencilerine okul kapılarının açılması için çalışmalar sürüyor.
SAKAL TRAŞI YASAK, RANDEVULU HİZMET
Uzun süredir kapıları kapalı olan berber ve kuaför salonlarının randevu usulü hizmet vereceği öğrenilirken, sakal traşının ve yüz bakımının kesinlikle yapılmayacağı ve saç kesiminin de önce saç yıkama, ardından saç kesimi ve fön çekme ile birlikte 15 euro olarak ücretlendirileceği kaydedildi.
3 VAKİT NAMAZ CEMAATLE, MASKE ZORUNLU
9 Mayıs'tan itibaren ibadete açılacak olan camilerde sadece sabah, öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınacağı duyurulurken, cuma ve teravih namazlarının ikinci bir karara kadar yasak olacağı belirtildi. Edinilen bilgiye göre; Camiye ibadet için gelenlerin seccade ve kuranlarını yanında getirmesi gerektiği ve gelenlerin isimlerinin bir ay kayıt altına alınacağı, ibadet süresince maske kullanılması gerektiği, abdesthane ve tuvaletlerin kapalı tutulacağı ve bu nedenle her bir kişinin evden abdestli olarak gelmesi gerektiği uyarılarının altı çizildi.
Son Güncelleme: 01.05.2020 19:23
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