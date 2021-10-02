Koronavirüs hapı yakında piyasaya çıkıyor



Koronavirüse karşı yeni aşı geliştirme çalışmalara devam ederken, Japonya'nın ardından Amerika'dan da tedavide kullanılan ilaç geliştirildi. Henüz deney aşaması devam eden ilacın ölüm riskini yarıya düşürdüğü, virüse yakalananların da hastanede yatmayı önlediği bildiriliyor. Koronavirüs hapının fiyatı ise ilk aşamada 6 bin TL'nin üstünde olması bekleniyor.

ABD’li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu. İlaç için kullanım onayı için başvuru yapıldı. İlacın fiyatına ilişkin ilk bilgiler de geldi.

KULLANIM İZİNLERİNE BAŞVURULACAK

ABD'li ilaç şirketi Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.

Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.

İKİ HAPLA TEDAVİ

Onay alırsa koronavirüsü tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi. Merck'in ürettiği ilaç, Koronavirüs genlerinin içinde koyduğu 'hata kodlarıyla' virüsün kendini çoğaltmasını önlüyor.

İLACIN FİYATI 6 BİN 200 TL

ABD, 1,7 milyon kişiyi tedavi edecek ilaç siparişini verdi. Reuters'ın geçtiği habere göre, ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar, güncel kurla yaklaşık 6 bin 200 TL. ABD dışındaki ülkelerde fiyat uygulamasının ne şekilde olacağı ise henüz bilinmiyor.