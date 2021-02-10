Koronavirüs ilacı | İsrail tüm dünyaya dağıtıma hazırlanıyor



İsrail'de koronavirüs tedavisi için geliştirilen ilacın resmi tanıtımı yapıldı. Ülke genelinde aşılama çalışmalara devam ederken, virüse yakalananların tedavisinde kullanılan ilaç için ilk yorumlar geldi. İtay Şikman'ın haberini Rafael Sadi Türkçe'ye çevirdi. İşte o haberin detayları;





İlaç hayatımızı kurtardı bir mucize. Doktor Nadir gerçek bir melek..



 Hasta 1 :Bu ilacı tavsiye ettiler ve gerçekten bir mucize.

Sözkonusu ilacın denenmesi 30 kişide gerçekleştirildi ve ilk denemelerde iyileşen insanlar ile görüştük.İşte Korona için İsrail ilacı .





 Hasta 2 :İki gün sonra bir iyileşme hissetmeye başladım.



 Hasta 3 :Üç gün içinde artık evdeydim. Bu en basitinden bir sihir gibiydi.

Perşembe günü burada haberlerde İchilov hastanesinde bir ilacın geliştirildiğini yayınladık. BU habere göre Orta ve ağır durumdaki hastaların %99’unun ilaç sayesinde iyileştiklerini bildirdik.Ve b u durumda olan Korona hastaları kısa sürede iyileştiler.



 İsrael Ben Mordehay :Benim durumum şuydu ki nefes alamıyordum.Hatta konuşamıyordum. Bundan kurtulabileceğimi de bilmiyordum.

 Hasta 3 :Profesör Nadir bunun için bir ilacı olduğunu söyledi.Ve bu ilacın olayları değiştirebileceğini umut ettiğini söyledi. Bana da bu denemeye katılmak isteyip istemediğimi sordu. Ve tereddüt etmeden evet dedim.

Bu salgın ve virüsün hayatımıza girmesinden neredeyse bir sene geçti . Aşılar yeterince hızlı geliştirilemedi ancak bugüne kadar Koronaya karşı etkisini kanıtlayan bir ilaç bulunmuş değil.



 Prof. Nadir: Bu oldukça sürpriz gibi görünüyor Ancak tevazuyu korumamız ve dikkatli olmamız gerekmektedir.

Profesör Nadir Arbe İchilov Hastanesinde Kanser’in önlemeyi araştıran bir bölümde araştırmacıdır. 8 ay önce buhastanede ve kendi laboratuarının müdiresi olan bayan Şiran Şapira ile gerçekleştirdiği bir konuşmadan sonra uzmanlık konusunda çalıştıkları bir protein’i alıp (adı CD 24) Kanser tedavisi yerine Korona tedavisinde kullanmaya karar verdiler.



: Ve birden jeton düştü. Aslında Korona ile mücadele etmemiz için gereken ilacımız ve kabiliyetimiz mevcuttu. En büyük imkanımız ise bu ilacı çok kısa zamanda ve süratle ,etkinlikle ve ucuza üretebiliyor olmamızdır.



 Laboratuar Müdiresi Bayan Şiran Şapira : Bunlar hücrelerdir ve hücreleri küvöz den çıkarıyoruz. Burada CD -24 mevcut ki bu modelin molekülleridir. Aslında b u modelin bir çok değişik yüzü ve becerileri olduğunu tespit ettik.Ve özellikle insan vücudun bağışıklık sistemini geliştirmekte oldukça etkin. Burada yanı ekzozomları (Vezikül) salgılayan hücreleri görüyoruz. (https://en.wikipedia.org/wiki/Exosome_(vesicle)) Ve hastaların iyileşmesine sebep olan da bu salgılardır.

Laboratuar’da duyduklarımızdan ve oldukça karmaşık olduğunu düşündükten sonra , fiili olarak n asıl işlediğini görmek istedik.

 Bayan Şiran Şapira: İlacı inhalatör’ün haznesine koyuyorum ve ağzınıza koyup birkaç dakika nefesinize çekmeniz lazım.

 Sunucu İtay Şikman :Aslında gerçek ilacı denememize müsaade etmediler ancak süreç oldukça basit ve kolay.



 Bayan Şiran Şapira: Ağızlığı ağzınıza koyup nefes almaya devam ediyorsunuz. Bakın burada sadece buhar var anlayasınız diye.



 Sunucu İtay Şikman :Evet bu şekilde işliyor. Üç dakika boyunca bununla nefes alıyorsunuz ve Beş gün süre ile bunu kullanıyorsunuz. Hastaları da duyduk birkaç gün içinde bile kendilerini daha iyi hissetmeye başladılar. Bu deneme safhasında olan ilaç. Oldukça büyük ilgi ve umut vaad ediyor.

 Prof.Arber: Bütün Dünya’da telefonlar yağıyor. Oldukça sevidirici ve güzel her taraftan takdirler ve umut bildiriyorlar.



 Hasta Orly Tsemah: İkinci ilacı aldım ve ayağa kalkabildim. Üçüncü ilaçtan sonra beni nekahat odasına aldılar. Hayatımı kurtardılar.

 Hasta: O bizim hayatımızı kurtardı gerçek bir melek.

İchilov hastanesinde denemelerin gelecek bölümlerinde süratli bir gelişme gerçekleştiriliyor.Ve umutları ilacı bir an evvel başka hastanelere ve de başka hastalara da ulaştırabilmek. Gelecekte de bütün Dünyaya .

 Profesör Nadir Arber: tabii ki umudumuz Siyon dan Tora çıktığı gibi Yeruşalayim’den de ilaç çıkmasıdır. Telaviv olmasına rağmen bile.

