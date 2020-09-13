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Koronavirüs insan eliyle mi üretildi | Korkunç iddia

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün labratuvar ortamında üretildiği yolundaki iddialara bir yenisi daha eklendi. Üstelik yeni iddianın kaynağı Covid-19'un ilk çıktığı yer Çin'den geldi.

13 Eylül 2020 Pazar 06:56
Koronavirüs insan eliyle mi üretildi | Korkunç iddia

Koronavirüs insan eliyle mi üretildi | Korkunç iddia


Tüm dünyada milyonlarca insanı etkileyen, ülkeleri ekonomik kriz ve kaosun eşiğine sürükleyen Koronavirüsün insan yapımı olduğuna dair ortaya atılan yeni iddia ABD bilim çevrelerinde dikkatle inceleniyor. Ölümcül virüsü ilk bilim insanlarından olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün insan yapımı olduğunu belirten Li-Meng, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız" dedi.

Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, koronavirüsün insan yapımı olduğunu belirterek, bilim adamlarından oluşan ekibiyle ilk raporunu hazırladığını ve çok yakında dünya ile paylaşacağını ifade etti.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 917 binden fazla insan hayatını kaybetti, 28 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, salgınla ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

"KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI"

Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Dr. Li-Meng Yan, gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün insan yapımı olduğunu dile getiren Li-Meng, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız. Detaylı bilimsel kanıtlarla bunun neden doğadan, o hayvanlardan gelen bir şey olmadığını göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"FAZLA ZAMANIMIZ YOK"

Virolog Dr. Li-Meng Yan, geçtiğimiz aylarda Fox News'e verdiği röportajda, "Bu, tarihte gördüğümüz en büyük salgın. İnsanlık tarihindeki bildiğimiz her şeyden daha fazlası. Bu nedenle, zamanlama çok önemlidir. Erken durdurabilirsek hayat kurtarabiliriz. Fazla zamanımız yok. Zaten geç kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 13.09.2020 07:15
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KoronavirüsHaberi
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