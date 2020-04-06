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Koronavirüs yaydığı iddiasıyla baz istasyonları ateşe veriliyor

Avrupa'da cadı avı 300 yıl sonra şekil değiştirerek hortladı. Bu kez hedef koronavirüs yaydığı iddia edilen 5G Baz istasyonları.

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:19
Koronavirüs yaydığı iddiasıyla baz istasyonları ateşe veriliyor

Koronavirüs yaydığı iddiasıyla baz istasyonları ateşe veriliyor


Dünya koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütürken kulaktan dolma bilgiler, sosyal medyada dolaşan yalan haberler ortalığı karıştırıyor. İngiltere'de 5G baz istasyonlarının koronavirüs yaydığı yolundaki iddialara inanan grupların saldırısı önlenemiyor. 

Yeni nesil haberleşmede hız ve kapasiteyi artıran 5G mobil cihazlar için geliştirilen baz istasyonları kimliği belirsiz kişilerin hedefi haline geldi. İngiltere'de en son 1736 yılında bir kadının cadı olduğu gerekçesiyle ateşe verilmesinin ardından, yeni nesil cadıların 5G baz istasyonlarının hedef alınması yetkilileri dehşete düşürdü. 

İngiltere'de 5G istasyonlarının koronavirüsü yaydığına dair sosyal medyada ortaya atılan teorilerin ardından ülkede iki baz istasyonunun yandığı anlar amatör kameralar tarafından görüntülendi.

Perşembe günü Birmingham’ın Sparkhill bölgesinde bir direğin, Cuma günü ise Liverpool yakınlarındaki M57 bölgesinde de başka bir direğin yakıldığı görüldü.

GOVE: BU TEHLİKELİ BİR SAÇMALIK

İngiliz yetkililer 5G istasyonlarının koronavirüsü yaydığı teorilerini kesin bir dille reddetti. İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove bu yöndeki bir soru üzerine “Bu sadece bir saçmalık, hem de tehlikeli bir saçmalık” diye konuştu.

Avrupa genelinde 17. yüzyılın sonuna kadar 50 binden fazla kişinin cadı olduğu gerekçesiyle korkunç şekilde infaz edildiği biliniyor.

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