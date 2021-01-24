Korsanlar 15 Türk'ü kaçırdı | Kaçırılan vatandaşlarımızın isimleri açıklandı

Korsanlar 15 Türk'ü kaçırdı | Ankara yakın takipte

Deniz haydutlarının hedef aldığı Türk personel tarafından yönetilen Mozart isimli Liberya bandrallı geminin Boden Denizcilik'e ait olduğu öğrenildi. Bu arada Azerbaycan vatandaşı Ferman İsmayılov'un naaşı halen gemide bulunuyor. Deniz haydutları tarafından kaçırılan Türk vatandaşlarının isimleri de belli oldu. Kaptan Mustafa Kaya, 2. Kaptan Melih Çetin, 3. Kaptan Doğancan Cengil, 4. Kaptan Furkan Yaren, Baş Mühendis Süha Tatlıgül, (Gemide kaldı) 2. Mühendis Farman İsmayılov, (Saldırı sırasında hayatını kaybetti) 3. Mühendis Yasin Alper Şeker, Zabit Gökhan Baran, Reis Vedat Aksan, Gemici Erdi Erman, Gemici Halil Gülçür, Gemici Ünsal Dilsiz, Gemici Adil Alkan, Gemici İlyas Baş, Fiter Mesut Meral, Yağcı Bahadır Yeşil Alan (Yaralı Gemide Kaldı), Yağcı Mustafa Benklioğlu, Güvenlik Görevlisi Hamza Orhan bulunuyordu. Kaçırılan 15 personelin kurtarılması için Ankara, Gabon, Nijerya ve İngiltere üçgeninde yoğun temas trafiği devam ediyor. Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

GEMİ HAKKINDA İSTİHBARAT

Deniz Emniyet Derneği Başkanı Cahit İstikbal, haydutların, gemilerde güvenlik personeli, silahlı muhafız olup olmadığı konusunda yerel kaynaklardan istihbarata sahip olabileceğini söyledi. Kaçırılan vatandaşlarımızın hangi ülkeye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

Nijerya açıklarında bir Türk gemisine baskın yapıldı, Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti, 15 denizci kaçırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geminin Gabon'un Port-Gentil Limanı'na yanaşmak için beklemede olduğunu duyurdu.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, dün saat 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırdı. Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket halinde bulunuyor. Deniz haydudunun bulunmadığı geminin söz konusu limana ulaşması bekleniyor.

Konuyla ilgili son gelişmeleri aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu bilgilleri paylaştı:

Kaptan ile görüştüm. Gabon civbarında limana yanaşmak için beklemede. Gemi sahibi şirket tüm çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışıyoruz. Gemidekilerin ve kaptan Furkan Yaren'in sağlık durumu iyi."

Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleriyle ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi, sigorta kuruluşu bilgilendirildi, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçildi. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirildi, bilgilendirilen geminin sigortacısının devreye girmesi sağlandı.

BODEN DENİZCİLİK'TEN AÇIKLAMA

Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart isimli Türk konteyner gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler.

Mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı, tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi."

ERDOĞAN 4. KAPTAN İLE 2 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon’a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

4. KAPTAN YAŞANANLARI ANLATTI

4. Kaptan Furkan Yaren, olay anına ilişkin yaptığı konuşmada, "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ben de bacağımdan yaralandım. Hiçbir şey çalışmıyor bir tek radar çalışıyor. Kör topal gidiyorum. Rota verdiler verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Baş mühendisle ben kaldık, bir de yağcı kaldı onun da karnında şarapnel var. İkinci mühendis öldü, 15 kişiyi aldılar ben de götürüyorum gemiyi. Şirketle sürekli haber halindeyiz. Geminin izleme sistemi var oradan takip ediyorlar. Kurtulduk biz ama diğerlerini döve döve aldılar. Şirketten beni arıyorlar sürekli. Uyku tutarsa diye bir şey yapmıyorum kör topal gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geminin ait olduğu şirketin işletmecisi ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Dışişleri Bakanı, Bayramov'a öldürülen Azerbaycanlı gemici için başsağlığı diledi. Cenazenin Azerbaycan'a nakli için çalışmaların başlayacağını söyledi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya’da deniz haydutlarınca kaçırılan gemi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Haydutların, 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk ettikleri belirtilen açıklamada, "23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ'de Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5- 6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port- Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00'da ulaşması beklenmektedir" denildi.

Bölgedeki deniz haydutluğuyla ilgilenen yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, o bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade - Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır. Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.



