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Kosava'nın seçmen sayısı nüfusunu geçti

6 ekimde seçime hazırlanan ülkede seçmen sayısı nüfus sayısını geçti, herkesi şaşkına çeviren yanlışlığın giderilmesi için çalışma sürüyor.  

Kosava'nın seçmen sayısı nüfusunu geçti

6 ekimde seçime hazırlanan ülkede seçmen sayısı nüfus sayısını geçti, herkesi şaşkına çeviren yanlışlığın giderilmesi için çalışma sürüyor.  

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:40
Kosava'nın seçmen sayısı nüfusunu geçti

Kosava'nın seçmen sayısı nüfusunu geçti



Kosova'da 6 Ekim´de yapılacak olan genel seçimler öncesi seçmen sayısı kafaları karıştırdı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, 6 Ekim'de yapılacak olan erken genel seçimde 1 milyon 972 bin 466 kişinin oy kullanabileceğini duyurdu ancak resmi rakamlara göre ülkenin nüfusu 1 milyon 739 bin 825.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, vefat eden ya da Kosova vatandaşlığından çıkan 33 bin 791 kişinin de seçmen listesinden adının silindiğini açıkladı. Seçmen kütüğünde ölen vatandaşların seçmen listelerinden çıkarılmadığı, dolayısıyla bunun da aradaki sayı farkında etken olduğu belirtildi.

HATA DÜZELTİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Kosova Merkez Seçim Komisyonu Türk asıllı üyesi Ercan Şpat, yaptığı açıklamada, seçmen sayısının nüfustan çok olduğunu; ölenlerin ve ülke dışına göçenlerin seçim komisyonunca hala seçmen görünüyor olmasının, bunun en önemli nedeni olduğunu söyledi. Sayıdaki bu tutarsızlığın giderilmesi için çalışıldığını belirten Şpat, "Kosova Merkez Seçim Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak komisyonları bu konuda yoğun şekilde çalışıyor. Bunun bir an evvel düzeltilmesi lazım" dedi.

VATANDAŞLAR DA DURUMA GÜLEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Resmi kayıtlarda nüfustan çok seçmen çıkması, Kosovalıları da tebessüm ettirdi. Ortada komik bir durumun olduğunu söyleyen Kosovalılar, ölmüş olan kişilerin hala seçmen göründüğünü; resmi kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluğun bir an evvel düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
KosovaSeçimKosova Seçimleri
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