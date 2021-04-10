Maymun, beyin gücüyle bilgisayarda oyun oynadı

Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının 'Beyne takılan çip' başlıklarıyla aylarca mizah konusu olan teknolojik gelişme nihayet ilk kez test edildi.

Beyin nöronları kullanılarak felçli hastaların hayatını kolaylaştırması umut edilen sistemi ilk kez maymunlar kullanmayı başardı. Elon Musk'un sahibi olduğu Neuralink firması tarafından üretilen, bin beyin nöron aktivitesini takip edebilen ve insan saç telinden daha ince beyin çipinin maymun üzerindeki deneyi başarıyla gerçekleştirildi. Maymun, beyin gücüyle bilgisayar oyunu oynadı.



Elon Musk tarafından kurulan ABD merkezli Neuralink firması geçtiğimiz yaz, geliştirdiği madeni para büyüklüğündeki beyin çipinin tanıtımını yapmıştı. Neuralink, 300'den fazla elektrot içeren ve bir insan saçından daha ince olan cihazın, bin beyin nöronunun aktivitesini izleyebildiğini ifade etmişti. Musk yaptığı açıklamada, söz konusu buluşun, beyin ve nörolojik hastalıkları iyileştirmeye ve insanlığın yapay zekaya karşı savaşı kazanmasına yardımcı olacağını ifade etmişti. Musk Şubat ayında yaptığı açıklamada ise, Neuralink tarafından geliştirilen beyin çipinin bir maymunun zihinsel oyunlar oynamasını sağladığını kaydetmişti. Son açıklamasının ardından Musk, iddialarını kanıtlayan bir açıklama yaparak, beyin çipinin maymun üzerinde yapılan deneyine ait görüntüleri yayınladı.

Neuralink tarafından yayınlanan görüntülerde, beyninin her iki tarafına bilgisayar ile etkileşim halinde olan Neuralink çipi yerleştirildiğini ifade edilen 9 yaşındaki Pager adlı bir makak maymunu, ilk olarak joystick kullanarak ekranda görünen turuncu bir küpün içine bir top yerleştirmeye çalıştı. O anlarda bluetooth bağlantısı aracılığıyla çipleri aktive ederek, Pager'ın beyin aktivitelerini kaydetmeye başlayan bilim adamları, "Birçok beyin nöronunu, kayda alarak ve aktivitelerini bir kod çözücü algoritmasına yükleyerek, Pager’ın amaçlanan el hareketlerini gerçek zamanlı olarak tahmin edebiliyoruz. O, bu oyunu oynarken, binlerce nörondan ateşleme oranlarını gerçek zamanlı olarak kablosuz bağlantı aracılığıyla bilgisayara yayınlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Deneyin ilerleyen aşamalarında ise Pager'ın oynadığını pong oyununda, sadece elini yukarı veya aşağı hareket ettirmeyi düşünerek raketi kontrol ettiği kaydedildi. Pager'ın yüksek başarıyla tamamladığı deneyin arından bilim adamları, geliştirdikleri çip sayesinde bir hayvanın daha zor seviyede oyunları oynayabileceğini ifade etti.

Deneyin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada beyin çiplerinin, felçli kişilerin zihinleri ile akıllı telefonlarını, "başparmak kullanan birinden daha hızlı" kullanmalarına izin vereceğini belirten Musk, çiplerin ilerde omurga yaralanmaları veya sinirsel rahatsızlıkları olan kişilerin tekrar yürümelerine yardımcı olacağını kaydetti.

Musk,"Cihaz, kafatası ile aynı hizada ve kablosuz olarak ile şarj ediliyor. Böylece tamamen normal görünür ve hissedersiniz. Daha sonraki modeller, beyinde yer alan Neuralinkler, vücut duyusal nöron kümelerindeki Neuralinklere sinyalleri aktarabilecek ve böylece örneğin paraplejiklerin tekrar yürümesini sağlayacak. İlk Neuralink ürünü, felçli bir kişinin akıllı telefonu, başparmağını kullanan birine göre daha hızlı kullanmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Musk, "kafatasının içindeki küçük telli Fitbit" olarak tanımladığı Neuralink cihazının sadece felçli insanlara yardım etmekle kalmayıp, aynı zamanda Parkinson, Alzheimer ve bunama gibi beyin hastalıklarından da insanlığı kurtaracağını iddia etmişti. Ayrıca cihazın, işitme kaybı, depresyon ve uykusuzluğun tedavisine yardımcı olacağını belirten Musk, insanların sadece "düşünerek" birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlayacağını ifade etmişti. Musk cihazın, insanların anılarını, saklamalarına, "indirmelerine" ve yeni bir bedene yeniden aktarmalarına olanak sağlayacağını da iddia etmişti.

