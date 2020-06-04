Merkel koltuğunla vedalaşıyor

Alman ZDF kanalına katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ZDF Genel Yayın Yönetmeninin, yeniden başbakanlığa aday olup olmayacağı sorusuna "Kesinlikle, hayır" diyerek net cevap verdi.

Yaşar KAÇMAZ / ALMANYA

4 dönemdir Almanya'nın Başbakanı olarak görev yapan Merkel, beşinci dönemde yeniden aday olacak söylentilerine net bir dille karşılık vererek bu konuda son noktayı koydu.

ISRARLI SORUYA "KESİNLİKLE" CEVABINI VERDİ

ZDF kanalında kamera karşısına geçen Angela Merkel, gazetecinin önümüzdeki dönemde yeniden adaylığı düşünüp düşünmediği sorusuna; "Hayır, gerçekten düşünmüyorum" cevabı üzerine gazetecinin bir kez daha " Yani aday olmamakta kararlı mısınız" sorusuna "Hem de kesinlikle" cevabını vererek veda mesajı vermiş oldu.

"İKİNCİ DALGA İHTİMALİ ZOR AMA YİNE DE HAZIRIZ"

Angela Merkel, bazı kesimlerce koronavirüsü üzerine sıkça dillendirilen olası bir ikinci dalganın ilki kadar güçlü olacağını düşünmediğini de belirtti. Başbakan Merkel, ikinci bir dalga durumunda ilkine göre daha hazırlıklı olduklarını ve daha hızlı reaksiyon gösterebileceklerini ifade etti.

MERKEL'İN KRİZ BAŞARISI DESTEĞİ ARTIRMIŞTI

Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran Koronavirüsüne karşı ülkesinde yürüttüğü politikalar ile halkın gözünde puan toplayan Merkel, halk arasında yapılan son anket sonuçlarında % 70'lerin üzerinde memnuniyet desteği görmüştü.