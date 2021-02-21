#metoo harekati skandalı ortaya çıkardı



Küresel çapta çok sayıda ünlünün kirli çamaşırlarını ortaya döken #metoo hareketi Yunanistan'da Dimitris Lignadis'i başını yaktı.

Yunanistan'a yelken yarışlarında olimpiyat madalyası getiren Sofia Bekatoru'nun Yelken Federasyonu içinden üst düzey bir yetkilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu geçtiğimiz haftalarda açıklamasının ardından çığ gibi büyüyen #metoo (Ben de) hareketi bu kez de ünlü Yunan sanatçı Dimitris Lignadis'in gözaltına alınmasına neden oldu.

Önceki yıllarda reşit olmayan kişilere karşı cinsel tacizde bulunduğuna yönelik iddialar nedeniyle gözaltına alınan yönetmen ve oyuncu2019 Ağustos ayından beri yürütmekte olduğu Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevinden söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 Şubat 2021'de istifa etmişti.

NTV'de bugün yayınlanan habere göre, Lidnadis'e yöneltilen ve sosyal medyada son günlerde geniş yer tutan suçlamalar arasında bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği çerçevesinde göçmen çocuklara verdiği tiyatro dersleri esnasında reşit olmayan göçmen çocuklara cinseltacizde bulunmak da yer alıyor.

Yıllar önce sekse karşı bağımlılığı olduğunu ifade eden Lignadis ise kendisine yönelik tüm cinsel taciz suçlamalarını reddediyor. Daha önce hakkında benzer iddialar olmasına rağmen 2019'da Ulusal Tiyatro Sanat Yönetmenliği görevine getirilmesi nedeniyle Kültür Bakanı Lina Mendoni de eleştirilere maruz kaldı. Mendoni, Lignadis'in kendisini oyunculuk yeteneği ile suçsuz olduğuna inandırdığını ve Lignadis'in tehlikeli bir kişi olduğunu söylemesi de eleştiri oklarının Mendoni'ye dönmesine neden oldu. Muhalefet Kültür Bakanı'nın istifasını istedi.

Gözaltına alınan Lignadis, savcıya çarşamba günü ifade verecek. Adalet Bakanlığından cumartesi günü yapılan açıklamada yargının konunun takipçisi olacağı ve iddiaların aydınlatılması için yargı organlarının gerekeni yapacağı ifade edildi.