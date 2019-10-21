Modacı Tuğçe Taş, telefonu kaybolunca ortalık karıştı

Amerika'da yaşayan Türk modacı Tuğçe Taş'ın kaybolmasının ardından yaşanan korku dolu bekleyiş bugün mutlu haberle sona erdi.

Türk modacı Tuğçe Taş'tan bir haftadır haber alınamaması üzerine harekete geçen ailenin yaşadığı korku dolu 7 günün ardından, genç kadına Türkiye'deki kardeşi ulaştı. Telefonunu kaybeden modacı Tuğçe Taş'ın kafasını dinlemek için bir hafta yalnız kalmayı tercih ettiğini söyledi. Los Angeles'da yaşayan Tuğçe Taş'tan, 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. Kayıp ilanları verilen modacının telefonunu kaybettiği bu nedenle kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı..

Los Angeles’te Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan 34 yaşındaki Tuğçe Taş için ABD'de 'Kayıp aranıyor' ilanları asılmıştı.

Son olarak Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk başkonsolosluğu'ndan yardım istedi.

MEĞER KAFASINI DİNLEMEK İSTEMİŞ

Genç kadına ulaşmaya çalışan ailesi ve arkadaşları çağrılara ve mesajlara geri dönüş alamayınca hayatından endişe etmeye etmeye başladı. Yetkilileri harekete geçiren aile bir hafta sonra genç kadına telefonla ulaşmayı başardı.

Taş'ın İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının arandığını öğrenerek annesine telefonla ulaştığını, iyi olduğunu söylediğini belirterek, "Biz konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk. Biz Tuğçe’den bir haber alamıyorduk 1 haftadır. Telefonuna ulaşamıyorduk, mesajlar atıyorduk gitmiyordu, telefonu kaybolmuş aslında çok da büyütülecek bir durum değil ama tabii ki annem ve ablam olduğu için sadece bizim hayatımızda o yüzden arama çalışması başlattık ki bulabilelim. Sonrasında çok korkulacak bir şey olmadığını öğrendik. Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış" dedi.

