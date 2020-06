Moskova | Türkiye S-400'lerin sahibi isterse patates taşır

Rusya'nan Ankara Büyükelçisi Alexi Yerhov, Moskova yönetiminin S-400 satışını tamamladığını belirterek "Biz satışı gerçekleştirdik, Türkiye ister savaşta kullanır, ister depoda tutar. Bu Türkiye'nin tasarrufudur" dedi.

CNN Türk’e konuşan Yerhov, Türkiye S-400 füze sistemlerini bir depoda tutmaya ve etkinleştirmemeye karar verirse Rusya’nın hiçbir itirazı olmayacağını söylerken “Bu sistemlerin sahibi Türkiye’dir. Tamamen ülkenin kararına bağlı bir durum. Duruma basit bir örnekle bakalım: ben bir aracın distribütörüyüm siz de benden araç almak istediniz. Satış yaptık. Sizden parayı aldım, aracı verdim. Araç sizin. İster plaja gidin, ister patates taşıyın, isterseniz üstüne makineli tüfek monte edin savaşa katılın, onu garajda saklamak sizin doğal hakkınız.” dedi.

LİBYA İLE İLGİLİ İDDİALAR HAYAL ÜRÜNÜ

Yerhov, Rusya’nın Libya’daki faaliyetlerine ilişkin gelen “ABD Afrika Komutanlığı Rusya’nın Libya’ya gönderdiği savaş uçaklarının görüntülerini yayınladı,birkaç gün sonrada Malta üzerinde sahte banknot haberleri gördük. Wagner Grup Libya’da bunu biliyoruz. BM’nin açık çağrıları da var. Rusya Libya’da ne yapıyor?” sorusuna da şu sözlerle yanıt verdi:

“Benim cevabım sorunuzdan kısa olacak. Sıraladığınız olaylara hayal ürünü diyebiliriz. Libya gibi hassas ve sancılı bölgesel sorunlar, çok sayıda propaganda, abartılı ve hatta gerçek dışı haberleri yanında getiriyor. Güya Malta’da sahte para yakalanmış, çok ciddi ızdırap çekmiş ülkenin finansal sistemini çökertmeye kadar giden farklı amaçlarla Rusya tarafından basılmış para meselesini bize karşı kullanıyorlar şimdi. Libya’nın Merkez Bankası’nın iki şubesi var. Biri Trablus, biri Bingazi’de. Her ikisi de resmi devlet kurumu. Bundan dolayı Rusya’nın sorumluluğu doğmaz. Para basımı sözleşmesi 2015’te yapıldı. Sözleşmenin öngördüğü taahhütleri yerine getirdik. O paranın siparişini veren kuruma parayı gönderdik. Provokatif eylemden bahsetmek doğru değil. Libya’nın tüm topraklarında Türkiye ve Rusya ateşkesin bir an evvel sağlanmasını destekliyoruz. Berlin Konferansı ve BM kararları çerçevesinde hem Rusya hem Türkiye olarak bir an önce siyasi görüşmelerin başlatılmasını fiilen destekliyoruz. Ortak bir çalışma için güzel bir zemin oluştuğunu düşünüyorum.”

“BUGÜN DEVRİMCİSİNİZ YARIN TERÖRİST”

Yerhov’un CNN Türk muhabirinin “Rusya neden CIA destekli Hafter’i destekliyor? Burada bir ironi var yorumları yapılıyor?” sorusuna yanıtı ise “Hayat teferruatlı bir şeydir belki de bir ironi vardır. Bugün devrimcisiniz yarın terörist. Bunlar da yaşanmış geçmişte. Hayat akışının cilveleri oluyormuş demek. Hayatta ve siyasette ebedi diye birşey yok. Adını zikrettiğiniz siyasi liderle ilgili, altını çizerek söylüyorum siyasi liderle ilgili. Rusya sadece o siyasi liderle değil sürecin tüm taraflarıyla temasta. Mareşal Hafter’le irtibatımız var Sarraç’la da irtibatımız kesilmedi. Tobruk Meclis Başkanı Saleh’le irtibatımız var. Fakat tüm bu görüşmeleri devam ettirirken hedefimiz ızdırap çekmiş ülkede barışın sağlanmasıdır.” şeklinde oldu.