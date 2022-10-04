NASA, Mars'ta bulduğu cisme 'UFO enkazı' ismini verdi
Kızıl Gezegen Mars'ta yürütülen araştırmalar sırasında Ingenuity helikopterinin yerden yükseldiği sırada takılan peçeteye benzer cisim kafaları karıştırdı. NASA, buluntunun UFO enkazı olabileceğine inanıyor.
NASA'da çalışan bilim insanları, Perseverance robotunun uzaylı yaşam belirtileri bulma görevi sırasında görüntülendiğini söyledi.
Kızıl Gezegen'de, Ingenuity helikopterinin yerden yükseldiği sırada ayaklarından birine sallanan tuvalet rulosuna benzeyen parça takıldı. Mars yüzeyine düşen parça ile Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıt bulunmuş olabileceği iddia edildi.
Bilim insanları, buldukları cismin devamının olabileceğini düşünerek araştırmalara başladı.