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NASA, Mars'ta bulduğu cisme 'UFO enkazı' ismini verdi

Mars'ta hayat izleri arayan NASA'da çalışan bilim insanları, UFO enkazı olarak tanımladıkları bir cisim görüntüledi. Keşif bilim dünyasında yeni tartışmaları başlatacak cinsten.

04 Ekim 2022 Salı 16:45
NASA, Mars'ta bulduğu cisme 'UFO enkazı' ismini verdi

NASA, Mars'ta bulduğu cisme 'UFO enkazı' ismini verdi

Kızıl Gezegen Mars'ta yürütülen araştırmalar sırasında Ingenuity helikopterinin yerden yükseldiği sırada takılan peçeteye benzer cisim kafaları karıştırdı. NASA, buluntunun UFO enkazı olabileceğine inanıyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yüzeyini araştıran Perseverance robotunun 'UFO enkazı' ismini verdikleri tanımlanamayan bir cisim görüntüledi.


NASA'da çalışan bilim insanları, Perseverance robotunun uzaylı yaşam belirtileri bulma görevi sırasında görüntülendiğini söyledi. 


Kızıl Gezegen'de, Ingenuity helikopterinin yerden yükseldiği sırada ayaklarından birine sallanan tuvalet rulosuna benzeyen parça takıldı. Mars yüzeyine düşen parça ile Mars'ta yaşam olduğuna dair kanıt bulunmuş olabileceği iddia edildi.

Bilim insanları, buldukları cismin devamının olabileceğini düşünerek araştırmalara başladı.

Anahtar Kelimeler:
NASAMarsUFO
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