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NATO, Baltık, Karadeniz ve Akdeniz'de kriz uçuşları yapıyor

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz sınır hattı boyunca hava sahasını kapsayan alanları da alan bölgede NATO istihbarat uçakları son iki gündür devriyelerini yoğunlaştırdı.

NATO, Baltık, Karadeniz ve Akdeniz'de kriz uçuşları yapıyor

Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz sınır hattı boyunca hava sahasını kapsayan alanları da alan bölgede NATO istihbarat uçakları son iki gündür devriyelerini yoğunlaştırdı.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:03
NATO, Baltık, Karadeniz ve Akdeniz'de kriz uçuşları yapıyor

NATO, Baltık, Karadeniz ve Akdeniz'de kriz uçuşları yapıyor



Türk hava sahasının da içinde bulunduğu devasa bir alanda NATO istihbarat uçaklarının hareketliliği batı ve Rus basınında geniş şekilde yer almaya başladı. NATO'ya bağlı ülkelerin ve Rusya’nın hava istihbarat uçakları, son 2 gündür birçok kritik noktada istihbarat uçuşlarının hedefi konusunda çelişkili iddialar var. 


Baltık Denizi ve Akdeniz semalarında uzun zamandır süren istihbarat uçuşları son 2 gündür sıklaştı.

ABD tarafından kurulan İtalya'nın Sicilya kentindeki NATO Üssü Sigonella’dan dün hareket eden ABD’ye ait 169332 kuyruk numaralı Boeing P-8 Poseidon tipi istihbarat uçağı kalkıştan hemen sonra Suriye kıyılarında istihbarat uçuşu gerçekleştirdi.

Rusya’da kurulan sivil Rus Hava Radar Takip Merkezi tarafından yayınlanan verilere göre ABD istihbarat uçağı gün boyunca Suriye’nin Akdeniz kıyılarında uçuş gerçekleştirdi. Yine aynı gün RQ-48-40 Global Hawk tipi ABD’ye ait istihbarat uçağı Rusya’nın Pskov ve Leningrad sınırlarında uzun süren bir uçuş düzenledi.

Rusya’nın kıyı şehri olan Pskov şehri kıyılarında ABD istihbarat uçaklarının yanı sıra İngiltere’ye ait Boing RC-135W tipi uçak istihbarat uçuşu gerçekleştirdi. Rusya kıyılarında uçuş gerçekleştiren diğer ülkelerin uçaklarının ardından Rusya’ya ait MC-21-300 tipi uçak Rusya’ya bağlı Irkut bölgesi kıyılarında uçuşa başladı.

AKDENİZ VE RUSYA KIYILARINDA UÇUŞLAR SIKLAŞTI

Bugün ise İtalya'nın Sicilya kentindeki NATO Üssü Sigonella’dan hareket eden ABD’ye ait Boeing P-8A Poseidon tipi uçak Akdeniz üzerinden Lübnan kıyılarına ulaşarak burada istihbarat uçuşu gerçekleştirdi. Ardından Estonya’nın başkenti Riga’da bulunan Riga Havaalanı’ndan kalkış yapan NATO’ya bağlı LX-N90448 kuyruk numaralı Boing E-3A tipi uçak Estonya semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Rus basını ise NATO, ABD ve İngiltere’ye ait istihbarat uçaklarının Suriye, Lübnan ve Rusya kıyılarında istihbarat uçuşlarının sıklaştırmasına dikkat çekerek bu uçuşların artarak devam edebileceğini okuyucularına aktardı.

Anahtar Kelimeler:
NATOBaltık DeniziEstonyaSuriyeAkdeniz
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