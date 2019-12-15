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Nehre uçan araçtan Siri sayesinde kurtuldu

Türkiye'de kullanıcıların arkadaşlık ve evlenme teklif ettiği ünlü iPhone uygulaması Siri, boğulmakta olan bir sürücüyü kurtardı.

15 Aralık 2019 Pazar 09:05
Nehre uçan araçtan Siri sayesinde kurtuldu


Nehre uçan araçtan Siri sayesinde kurtuldu

iPhone telefonlarda yer alan Siri, ABD’nin Iowa eyaletinde can kurtardı. Türkiye'de telefon kullanıcılarının daha çok arkadaşlık teklif ettiği, hatta 'Siri benimle evlenirmisin' mesajlarına 'Mantıklı' cevaplar vermeye çalışan Siri, yer yer buz tutmuş bir nehre düşen Gael Salcedo adlı sürücünün imdadına yetişti. Buz kaplı nehre uçan Gael Selcado ‘Siri 911’i ara’ diye bağırınca, devreye girdi.


Lowa eyaletinin Charles City kentinde araç kullanan 18 yaşındaki Gael Salcedo, birden aracın kontrolünü kaybetti. Buzlanmaların olduğu yolda kayan araç nehire düştü. Kendine gelince etrafına bakan genç adam her şeyin puslu olduğunu gördü. O an Winnebago Nehri’ne düştüğünü anladı.

'TEK DÜŞÜNEBİLDİĞİM ŞEY ÖLMEK ÜZERE OLDUĞUMDU'

Salcedo, "Nerede olduğumu, nereye gittiğimi bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini de. Düşünebildiğim tek şey ölmek üzere olduğumdu" dedi.

Genç adam, önce aracın camlarını aşağı indirdi. Sesini duyan yoktu. Buz ve su etrafını sarmıştı. Dondurucu bir soğuk vardı. Telefonunu bulamadı. Sonra aklına bir fikir geldi. O da Siri’yi kullanmaktı. Birden ‘Siri 911’i ara’ dedi. Mason itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye geldi.

Salcadeo, o an yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ellerim donuyordu. Bacaklarımı hissedemiyordum. Daha fazla mücadele etmeliydim ama su çok güçlüydü. Sonra bir adam bana yardım etti. Tüm gücümü sudan çıkmak için kullandım.”

Gael Salcedo ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü ve birkaç saat sonra da taburcu edildi.

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IphoneSiriSiri Benimle Evlenirmisin
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