On binlerce Amerikan askeri Almanya'ya geldi





Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs kabusu, batılı ülkelerde bir kaos çıkarabilir mi? Aşı mücadelesi askeri müdahaleye neden olur mu? Bu sorular Almanya'da kamuoyunda tartışmalara neden oluyor. ABD yönetimi Almanya'dan 6 bin askerini geri çekeceğini açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden, aynı ülkeye 23 bin asker gönderdiği ortaya çıktı.

Tüm dünya ile birlikte koronavirüsle boğuşan AB ülkelerinde, Amerikan askeri sayısı tatbikat gerekçesiyle en üst düzeye çıkarılıyor. Son iki gün içinde Almanya'nın Hamburg kentine 23 bin silahlı Amerikan askeri getirildi. Sivil hava limanlarından silahlarıyla birlikte otobüslere bindirilen ABD askerlerinin koronavirüsle ilgili bir tatbikata katılacağının duyulması Almanları büyük endişeye sevk etti.

ALMANYA ABD ARASINDA AŞI SAVAŞI KIZIŞIYOR

Almanya'da üretilenpazarlığının iki ülke arasında pazarlıklarının devam ettiği bir sırada binlerce silahlı ABD askerinin ülkeye gelmesi sosyal medyada paniğe neden oluyor.ABD'nin en yoğun askeri personelinin bulunduğu'de önlemler artırılırken, AB içinde düzenlenecek olan tatbikatlar süresince askerlerin Covid-19 taramasından geçirileceği açıklandı.



Koronavirüse karşı aşı geliştirme arayışları sürerken, Alman bilim insanları tarafından geliştirilen yeni tip aşıya Amerikan hükümetinin el koyma girişimi iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Covid-19 aşısı için Alman şirkete önerilen milyarlarca dolarlık destek sözü işe yaramadı. Böyle bir ortamda binlerce ABD askerinin tatbikat gerekçesiyle Almanyaya gelmesi, kamuoyunu endişeye sevk ediyor. Almanya ve ABD arasındaki ilişkileri zorlayan aşı krizinin aşılabilmesi için görüşmeler devam ederken Tübingen ilaç firması CureVac'ın şu anda araştırdığı ve yaz aylarında ilk kez insanlar için sadece ABD için test edilebileceğini duyurmuştu. CureVac şirket kurucusu Ingmar Hoerr, şirket merkezinin ABD'ye taşınması yönündeki baskılara boyun eğmeyeceklerini açıklamıştı. Merkel yönetimi, koronavirüsle mücadele için araştırma yapan şirketlere 140 milyon Euro destek vereceklerini açıklarken, ABD yönetimi bu rakamın 10 katına varan destek sözü veriyor.

ABD'li ilaç şirketleri ve Trump yönetimi CureVac'ın Avrupa'da lisanslanmasına ve üretilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Dünya Sağlık örgütü DSÖ, ilk kez insanlar üzerinde denenmesine başlanan aşının hangi ülke kaynaklı olduğunu henüz açıklamasa da, Almanya ile ABD arasındaki CurVac krizinin daha da derinleşmesinden kaygı duyuluyor. Dört yıl önce Alman otomotiv şirketlerine milyarlarca dolar vergi cezası kesen ABD yönetiminin ağır baskısı Merkel yönetimini zor durumda bırakmıştı.