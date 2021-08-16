Özbekistan, Afganistan'dan kaçan 3 askeri uçağı vurdu



Afganistan'daki kaostan kaçan üst düzey yöneticileri taşıyan 3 askeri uçak, Özbekistan hava sahasında uyarıları dinlemeyince ateş açılarak düşürüldü.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle en büyük kaos Kabil Havalimanı'nda yaşanıyor. Taliban rejiminden kaçmak isteyen siviller, havalimanında sıkıştı. Yaşanan kaosta az 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Afganistan ordusuna ait bir askeri jetin ise dün akşam saatlerinde Özbekistan'ın güneyindeki Surhanderya bölgesine bağlı Şerabad ilçesinde düşürüldüğü duyuruldu.

AFGAN UÇAĞI ÖZBEKİSTAN'DA DÜŞTÜ

Özbekistan Savunma Bakanlığı Afgan ordusuna ait bir jetin Pazar günü, Özbek hava kuvvetleri tarafından sınır ihlali yapmaya çalıştığı sırada vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Bugün de en az iki savaş uçağının daha vurulduğu iddia ediliyor.

Bakanlık vurulan uçağın pilotunun otomatik fırlatma sayesinde uçağı terk etmeyi başardığını ve hayatta olduğunu kaydetti.

Özbekistan Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Surhanderya bölgesi, Özbekistan'ın Afganistan sınırında bulunuyor.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda ABD askerleri havaya ateş açtı.

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın ediyor.

Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açtı.

TALİBAN'DAN UÇUŞ YAPILMAYACAK AÇIKLAMASI



Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı.

Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yollarından yapılan açıklamada da Kabil uçuşlarına ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.