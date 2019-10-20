PKK'lı teröristler kaçarken saldırdı



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde Ankara'nın harekata 120 saatlik ara vermesinin ardından bölgeden çıkması beklenen PKK'lı teröristler, ağır silahlarını bırakarak bölgeden kaçarken, 30 kadar roketli saldırı düzenlediği açıklandı.

KCK 'MEVZİLERİNİZDEN ÇIKMAYIN' TALİMATI VERDİ

Suriye'de son durum, Terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK, Ankara ile Washinton yönetimleri arasında imzalanan mutabakatı geçersiz ilan etti. Halen Tel Abyad ve Resulayn'da beton tünellerde saklanan teröristlere emirler yağdıran KCK, 'Mevzilerinizi terk etmeyin çatışmayı sürdürün' talimatı verirken, ÖSO'nun açık bıraktığı iki ayrı koridor üzerinden örgüt üyelerinin silahsız sivil kamyonetlerle ilan edilen güvenli bölge dışına çıktığı görülüyor.

Son dakika Suriye, Bölgeden alınan son bilgilere göre, Fransız beton şirketi La Farge'nin fabrikalarından, ABD ve Suud hükümeti tarafından parası ödenen yüzlerce kilometre uzunluğundaki beton korunaklarda, örgütün ağır silahlarını mayınlayarak terk ediyor.

ÇIKIŞLAR BAŞLADI

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Terör örgütünün bölgeden çıkması yakından takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı web sitesinde "PKK/YPG'lilerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip ediliyor" açıklaması yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir. Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

