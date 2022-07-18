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Rauf Denktaş anıt mezarı 10 yılda bitirilemedi

Vefatının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, anıt mezarı bir türlü bitirilemeyen Rauf Denktaş'ın mezarının çevresi de düzenli temizliği yapılmadığı için son derece bakımsız.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:25
Rauf Denktaş anıt mezarı 10 yılda bitirilemedi

Rauf Denktaş anıt mezarı 10 yılda bitirilemedi


KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf  Denktaş’ın Lefkoşa Cumhuriyet Parkı’nda yer alan anıtmezarı, ölümünün ardından geçen 10 yıla ve altı hükümet değişimine karşın tamamlanamadı. Düzenli temizliği yapılmayan Denktaş’ın mezarı çevresindeki kötü görüntü tepki çekiyor.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı, ölümünün ardından geçen 10 yıla karşın tamamlanamadı. Mezarın bulunduğu alan Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ın ve ailenin çabalarına karşın çöplük içinde kaldı. Düzenli temizliği yapılmayan mezar çevresi, gerek anılarını yad etmeye gelen Kıbrıs Gazilerinin gerekse halkın büyük tepkisini çekiyor.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan ve 1983’ten 2005’e kadar toplamda 21 yıl 5 ay 9 gün cumhurbaşkanlığı yapan Rauf Denktaş, 2012 yılında 88 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından Türkiye ve KKTC’de ulusal yas ilan edildi. 17 Ocak 2012’de yapılan devlet töreniyle Lefkoşa’daki Cumhuriyet Parkı’nda defnedildi.

Denktaş’ın ölümünün hemen ardından dönemin hükümeti tarafından anıt mezar yapılması kararı alındı. Ancak aradan geçen 10 yıllık sürede göreve gelen altı hükümet de anıt mezarı bir türlü tamamlayamadı. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde yıllarca milletvekilliği yapan, uzunca bir süre Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan oğlu Serdar Denktaş’ın gösterdiği yoğun çaba da anıt mezarın bitirilmesine yetmedi. Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl de anıtın yapılmamasına tepki gösterdi. Vangöl, durumdan siyasileri sorumlu tutuyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
KKTCRauf Denktaş
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