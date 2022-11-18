

Rum yönetimi Nevcihan hanımın acısını çaldı



Rumların Kıbrıs Türkleri'ne yönelik soykırım saldırılarında can veren yakınları için göz yaşı döken Nevcihan hanımın acısı, yıllar sonra Rum yönetimi tarafında çalındı. Talihsiz kadının görseli Türkiye'ye yönelik propaganda afişlerinde kullanılması görenleri hayrete düşürdü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde düzenlenen “Unutmamak ve Hatırlamak” adlı etkinlik adına kullanılan tanıtım afişinde yer alan Türk kadını, Rum olarak gösterildi.

’nde (veiletarafından “” adı altında 2 Aralık’ta düzenlenecek etkinliğin tanıtım afişlerindeyılındaköyünde eşi Rumlar tarafından katledilen Nevcihan Oluşum adlı Türk kadını, Rum olarak gösterildi.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumlar tarafından öldürülen eşinin acısına feryat eden Oluşum’u Rum olarak gösteren GKRY ile papazlara tepki gösterdi. Tatar, “Acıların ve gözyaşlarının üzerinden kara propaganda yapılamaz, dünya kamuoyu aldatılamaz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs’ta yaşanan vahşet ve katliamlar bu tür yalanlarla gizlenemez” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta Enosis hedefli 21 Aralık 1963 saldırılarından sonra Türk direnişini kırmak ve Kıbrıs Türk halkını yok etmek hedefiyle Rum saldırıları sürüyordu. Gaziveren köyü, 19 Mart 1964’te Rumların saldırısına uğramıştı. Bu saldırıda beş şehit verilmişti. Nevcihan Oluşum, şehit düşen eşi Hüseyin Niyazi Hasan’ın acısıyla feryat ederken The Times gazetesi adına o günlerde Kıbrıs’ta bulunan savaş muhabiri Don McCullin’in çektiği fotoğraf dünya basınında büyük yankı yaratmıştı.