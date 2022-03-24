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Rus Kadın Gazeteci Kiev'de can verdi

Rus muhalif gazeteci Oksana Baulina, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.

24 Mart 2022 Perşembe 16:58
Rus Kadın Gazeteci Kiev'de can verdi

Rus Kadın Gazeteci Kiev'de can verdi

Rus bombardımanı sırasında Kiev'de haber peşinde koşan gazeteci Oksana Baulina hayatını kaybetti

Ukrayna ordusunun Rus saldırıları karşısında 30'ncu güne girerken, sivil kayıplar artıyor. Rus gazeteci Oksana Baulina, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.

Baulina, Kiev ve Ukrayna'nın batısındaki Lviv'den haber sitesi The Insider için haber geçiyordu.

Baulina'nın, kentin Podil bölgesindeki hasarı filme alırken öldüğü bildirildi.

Baülina daha önce Rus muhalif Aleksey Navalni'nin yolsuzlukla mücadele vakfı için çalışıyordu ve Rusya'dan ayrılmıştı.

Geçen yıl vakıf yasa dışı ilan edilmiş, aşırılıkla suçlanmış ve çalışanlarının bir çoğu Rusya'dan kaçmak zorunda kalmıştı.

The Insider, bombardımanda bir kişinin daha öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını bildirdi.

Baulina, bir aydır devam eden savaşta öldüğü bilinen beşinci gazeteci oldu.

Mart maşında Ukrayna televizyonu LIVE ve İspanyol Haber Ajansı EFE için çalışan kameraman Yevhenii Sakun, Kiev'deki televizyon kulesinin bombardımanında ölmüştü.

İki hafta sonra ABD'li gazeteci ve film yapımcısı Brent Renaud, Kiev'in dışındaki İrpin'de hayatını kaybetti.

İki gün sonra da Fox TV'ye çalışan kameraman Pierre Zakrzewski ve Oleksandra Kuvshinova, Kiev dışında araçlarına ateş açılması sonucu öldü.

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