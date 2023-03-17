Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Rus savaş uçakları ABD İHA'sını imza atarak düşürmüş

Rus savaş uçakları tarafından Karadeniz üzerinde düşürülen Amerikan hava kuvvetlerine ait İHA'nın düşürülmesine ait detaylar ortaya çıktı.

17 Mart 2023 Cuma 15:43
Rus savaş uçakları ABD İHA'sını imza atarak düşürmüş

Rus savaş uçakları ABD İHA'sını imza atarak düşürmüş


Dünyayı yeni bir krizin eşiğine getiren Karadeniz'deki gelişmenin detayları ortaya çıktı. Askeri literatürde 'Pisleme' ve 'İmzasını atma' olarak bilinen olayda, Rus savaş uçaklarının Amerikan İHA’sının üstüne yakıt dökerek saldırdığı belirlendi.

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, “İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi.


MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu” denildi.


Görüntüde, Rus uçağının İHA’ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü.


Daha sonra İHA’nın kamera kaydı kesildi.


 

Anahtar Kelimeler:
RusyaAmerikaABDMoskovaRus UçağıKaradeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da tren kazası | Türkiye'den cenaze izni istendi
Yunanistan'da tren kazası | Türkiye'den cenaze izni istendi
Tanımlanamayan metal cisim Japonları tedirgin etti
Tanımlanamayan metal cisim Japonları tedirgin etti
Depremzedeleri kazıklayan marketlere Londra'dan tokat gibi örnek
Depremzedeleri kazıklayan marketlere Londra'dan tokat gibi örnek
Şüpheli gök cisimleri Avrupa'da ortaya çıktı
Şüpheli gök cisimleri Avrupa'da ortaya çıktı
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
Azerbaycan'da yardım izdihamı | Kardeşlik günü
Deprem Suriye'yi vurdu | 427 ölü var
Deprem Suriye'yi vurdu | 427 ölü var
Depremi 48 saat önceden haber veren kahin
Depremi 48 saat önceden haber veren kahin
İran'da skandal görüntüler | Teröristi ekranlara çıkardılar
İran'da skandal görüntüler | Teröristi ekranlara çıkardılar
Azerbaycan elçiliğine terörist saldırı, 1 şehit var
Azerbaycan elçiliğine terörist saldırı, 1 şehit var
İsveç konsolosluğu çalışanları bu yazıyı astı
İsveç konsolosluğu çalışanları bu yazıyı astı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim