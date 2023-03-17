Rus savaş uçakları ABD İHA'sını imza atarak düşürmüş



Dünyayı yeni bir krizin eşiğine getiren Karadeniz'deki gelişmenin detayları ortaya çıktı. Askeri literatürde 'Pisleme' ve 'İmzasını atma' olarak bilinen olayda, Rus savaş uçaklarının Amerikan İHA’sının üstüne yakıt dökerek saldırdığı belirlendi.

Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.

EUCOM'dan yapılan açıklamada, “İki Rus Su-27 uçağı, 14 Mart 2023'te Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında faaliyet gösteren ABD Hava Kuvvetleri istihbarat, gözetleme ve keşif insansız MQ-9 hava aracına güvenli olmayan ve amatörce bir önleme gerçekleştirdi.



MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu” denildi.



Görüntüde, Rus uçağının İHA’ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü.



Daha sonra İHA’nın kamera kaydı kesildi.



