Rus savaş uçakları ABD İHA'sını imza atarak düşürmüş
Dünyayı yeni bir krizin eşiğine getiren Karadeniz'deki gelişmenin detayları ortaya çıktı. Askeri literatürde 'Pisleme' ve 'İmzasını atma' olarak bilinen olayda, Rus savaş uçaklarının Amerikan İHA’sının üstüne yakıt dökerek saldırdığı belirlendi.
Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı (EUCOM), Karadeniz’de düşen MQ-9 tipi İHA’nın Rus savaş uçağı Su-27 tarafından düşürüldüğü anlara ait görüntüleri yayınladı.
MQ-9'un pervanesine çarptı ve ABD kuvvetlerinin MQ-9'unun uluslararası sularda düşmesine neden oldu” denildi.
Görüntüde, Rus uçağının İHA’ya çok yakın bir şekilde uçuş yaptığı görüldü.
Daha sonra İHA’nın kamera kaydı kesildi.