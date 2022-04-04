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Rusya geri çekilirken yüzlerce sivili katletti

Ukrayna'da beklenmedik direnişle karşılaşan Rus birlikleri geri çekilirken yüzlerce sivili katlettiği ileri sürülüyor. Moskova iddiaları yalanlarken, sosyal medyada öldürülen sivillerin görüntüleri yayınlanıyor.

04 Nisan 2022 Pazartesi 09:32
Rusya geri çekilirken yüzlerce sivili katletti

Rusya geri çekilirken yüzlerce sivili katletti


Rus işgali 40'ncı gününe girerken, ülkenin çok sayıda yerleşim birimlerinden katliam haberleri geliyor. Buça'da 340 sivilin cesedi bulundu. Bazı küçük yerleşim birimlerinde genç kadınlara ağır işkencelere maruz kaldığı bildiriliyor. Çatışmaları yakından takip eden Gazeteci Gönül Şamilkızı, sosyal medya hesabından Rus birliklerinin Buça ve çevresinde gerçekleştirdiği katliamlarda Buryat ve Orta Asya kökenli askerleri kullandığını duyurdu. Bu arada Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir değişimi sırasında Ukrayna'lı kadınları aşağılamak için saçlarının traş edildiği ortaya çıktı.

YAĞMALADIKLARI GIDA MADDELERİNİ YARDIM DİYE DAĞITTILAR

Bu arada Ukrayna'nın işgali sırasında aktif olarak göre alan Kadirov'a bağlı birliklerde görevli militanlar tarafından marketlerden yağmalanan gıda maddeleri, halka 'Yardım diye dağıtıldığı ortaya çıktı. Çok sayıda çeçen asıllı militanın öldürüldüğü çatışmalarda bol bol TikTok görüntüsünü sosyal medyada yayınlayan Kadirov'un destekçileri Ukrayna'daki yağlamalama görüntüleri konusunda sessiz kalıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞINI İMHA ETTİLER

Bu arada Ukrayna'da kurulu Antonov Uçak Fabrikası'nda kendi hangarında bekletilen dünyanın en büyük kargo uçağı, Rus askerleri tarafından imha edildi.

Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Hostomel şehrindeki Antonov uçak tesislerinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya'nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.

Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürdüren Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi yaptığı konuşmalarında burada Ukrayna genelinde yaşanan en sıcak çatışmaların olduğunu belirttiler.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Rusya'nın amacının, tesisi ele geçirerek başken Kieve'e havadan daha çok yoğun saldırı yapabilmeleri için buraya kendi savaş uçakların getirilmesi olduğunu söyledi.

Ukrayna ordusu, Antonov uçak tesislerinde yaklaşık iki gündür yeniden kontrolü sağladı.

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Son Güncelleme: 04.04.2022 11:22
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