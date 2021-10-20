Şam'da askeri otobüse kanlı saldırı 14 ölü var



Suriye'nin başkenti Şam güne bombalı saldırı ile uyandı. Şam’da bu sabah erken saatlerde askerleri taşıyan otobüse yerleştirilen iki ayrı bomba düzeneğinin patlaması sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan bilgilere göre saldırı bu sabah saat 06.45 sularında, Şam şehrinde Başkan Köprüsü yakınında düzenlendi.

Askeri bir otobüsün geçmesi sırasında, daha önce otobüse yerleştirilen iki bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu araç parçalandı. Patlama sesi Şam'ın tamamında duyulurken üçüncü bir bombanın uzmanlar tarafından söküldüğü duyruldu.