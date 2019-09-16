Şam yönetimi PKK ve uzantısı SDG'nin üstünü çizdi

Şam ile Ankara arasında buzları eritecek önemli gelişmenin adımı BM'de atıldı. Suriye yönetimi uzun bir aradan sonra PKK'yı yeniden terör örgütü ilan ederek Birleşmiş Milletler'e resmen başvurdu. Amerika'nın onbinlerce TIR silah ve mühimmat desteği verdiği, ülkenin büyük bölümünü işgal eden örgüte karşı, Esad yönetiminin yeni bir harekat başlatma seçeneği masada duruyor.

Türkiye geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde bu ülke ile yapılan Adana Mutabakatı'na bağlı olduğunu duyurmuştu.

BM'YE ŞİKAYET MEKTUBU

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi, ana omurgasını terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki uzantısı PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) karşı Birleşmiş Milletler'e flaş bir mektup gönderdiğini duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; SDG ayrılıkçı terörist grup olarak tanımlandı.



Bakanlık açıklamasında, SDG’nin Haseke, Rakka, Deyrizor ve Halep vilayetlerinde Suriye halkına karşı canice ve baskıcı uygulamalara devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD ve öncülüğünde oluşturulan Uluslararası Koalisyon’un bütünlük içinde SDG’ye silah, lojistik, malzeme ve siyasi destek verdiği belirtildi.

SDG’li teröristlerin sadece Uluslararası Koalisyon’un Suriye halkına karşı işlediği suçların işlenmesinde rol almadığı, aynı zamanda da insan kaçırma, işkence ve sivillerin evlerinden atılmasının yanı sıra insanların mülklerinin çalınması ve gençlerin örgüte katılmaya zorlanması gibi faaliyetlerde yeni bir aşamaya geçtiğinin altı çizildi.

Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi, bu mektubu hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne hem de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na gönderdi.