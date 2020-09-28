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Savaşı gören Ermeniler ülkeyi terk ediyor | Erkeklere çıkış yasağı

Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'da, savaştan korkan binlerce kişinin ülkeyi terk etme girişimine, Erivan yönetimi kısıtlama getirdi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 23:07
Savaşı gören Ermeniler ülkeyi terk ediyor | Erkeklere çıkış yasağı

Savaşı gören Ermeniler ülkeyi terk ediyor | Erkeklere çıkış yasağı



Karabağ'da Azerbaycan Ordusu'nun ilerleyişi devam ederken, Ermenistan'da savaştan korkan binlerce kişinin ülkeyi terk ettiği ortaya çıktı. Erivan yönetimi, ülkede savaşacak kapasiteye sahip erkeklerin yurt dışına kaçmasını önlemek için yasak getirdi.  

Bu arada işgal altında tutulan çok sayıda yerleşim biriminin Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildiği açıklandı. Sosyal Medya'da resmi olmayan açıklamalara göre Ermeni ordusuna ait bazı garnizonların da ele geçirilen yerler arasında bulunduğu iddia edildi. Kelbecer yakınlarında yoğunlaşan çatışmalarda 30'dan fazla zırhlı araç imha edildi.

Ermenistan’da ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamaların getirildiği bildirildi.

Sputnik'in Ermenistan’ın Sivil Havacılık Komitesine atıfta bulunarak yayınladığı habere göre ülkede ilan edilen savaş hali nedeniyle 18-55 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden ayrılmasına ilişkin kısıtlamalar getirildi.

Komitenin açıklamasından alıntı yapılan haberde, "Ermenistan'da 18 - 55 yaşları arasındaki erkekler, ülkeden ancak bölge askerlik şubelerinin yazılı izni ile ayrılabilir" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanKarabağ
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