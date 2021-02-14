Seçim 2021 | İsrail siyaseti nereye gidiyor?
Amerika'da Donald Trump sonrası Ortadoğu'da değişim rüzgarları esiyor. İsrail'in güçlü destekçisi Trump'ın ardından İsrail halkı bölgede yaşanan değişime ayak uyduracak yeni bir lidere fırsat verecek mi?
Trump sonrası Ortadoğu'da yeni bir süreç başlayacak mı? Bölgenin etkili ülkelerinden İsrail'de 23 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler bölgede hangi gelişmeleri tetikleyebilir?
Amerika'da Donald Trump sonrası Ortadoğu'da değişim rüzgarları esiyor. İsrail'in güçlü destekçisi Trump'ın ardından İsrail halkı bölgede yaşanan değişime ayak uyduracak yeni bir lidere fırsat verecek mi?