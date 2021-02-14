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Seçim 2021 | İsrail siyaseti nereye gidiyor?    

Trump sonrası Ortadoğu'da yeni bir süreç başlayacak mı? Bölgenin etkili ülkelerinden İsrail'de 23 Mart tarihinde yapılacak olan seçimler bölgede hangi gelişmeleri tetikleyebilir?

14 Şubat 2021 Pazar 13:21
Seçim 2021 | İsrail siyaseti nereye gidiyor?    

Seçim 2021 | İsrail siyaseti nereye gidiyor?    


Amerika'da Donald Trump sonrası Ortadoğu'da değişim rüzgarları esiyor. İsrail'in güçlü destekçisi Trump'ın ardından İsrail halkı bölgede yaşanan değişime ayak uyduracak yeni bir lidere fırsat verecek mi?


23 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde Washinton'daki yeni yönetimin Ortadoğu politikalarına paralel bir değişiklik beklentisi oldukça zayıf. 13 partinin yarışacağı seçimlerle ilgili son gelişmeleri Gazeteci Rafael Sadi kaleme aldı.

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Son Güncelleme: 14.02.2021 13:26
Anahtar Kelimeler:
İsrailIsrail Seçimleri
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