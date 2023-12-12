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Simpsonlar hayranları 2024 kehanetlerini arıyor

Kehanetleriyle ünlü Simpsonlar serisinde hayranları 2024 için yeni kahanetlerin izlerini sürüyor.

12 Aralık 2023 Salı 21:58
Simpsonlar hayranları 2024 kehanetlerini arıyor






Simpsonlar hayranları 2024 kehanetlerini arıyor

Dünyanın en çok konuşulan olaylarını yıllar önce cizgi karakterle ekranlara taşıyan fenomen dizi film Simpsonlar, 2024 kehanetleri tartışma konusu oldu.

Tramp'ın ABD başkanı olacağını, çok sayıda terörist saldırı, doğal afet ve salgınları, teknolojik yenilikler ve dünya sosyetesinin ünlü isimleri arasındaki gizli ilişkileri çeyrek asır öncesinden işleyen Simpsonlar dizi filmi 2024 kenaretlerdiyle yeniden gündemde. Bilim insanlarının 2024 başlarında meydana gelecek Güneş fırtınası hakkında uyarıları gündemde olmaya devam ediyor. Elektrik kesintileri yaşanması beklenen yeni yıl dönemi 'Simpson'lardaki bir sahneyi akıllara getirdi.

Son dönemde kehanetler konusunda en bilindik isim olan Simpsonlar, yeni bir kehanetle gündem oldu. Bir süredir bazı olayların önce dizide meydana gelmesi ve sonrasında gerçekte de aynı olayın yaşanması nedeniyle The Simpsons dizisi, kehanetlerle anılıyor.


The Simpsons yeni bir kehanetle medyanın gündemindeki yerini aldı. Tüm dünyada ilgiyle izlenen dizide 2024 yılı için 'güneş fırtınası' senaryosu gösterildi. Bir anda gerçekleşen fırtına sonrasında tüm elektronik eşyalar özelliğini yitiriyor. İlkel şartlara geri dönülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayınlanmaya başlayan ve 33 yıldır devam eden animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

YILLAR ÖNCESİNDEN BİLİYORLAR

Koronavirüsü bilmesi, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kaybetmesi, akıllı saatlere gönderme yapılması, Ebola virüsü, yemeklerde at etinin kullanılması, iki Essex Beatles hayranının 50 yıl önce Beatles’a gönderdikleri bir mektuptan Paul McCartney’den bir yanıt aldıklarını açıklamaları, Simpsons kehanetlerinden sadece birkaçı.

Fox'un Disney’e satılması, Lady Gaga'nın uçarak Super Bowl’da sahne alması, yapımına 2009 yılında başlanan ve İngiltere’nin en yüksek binası olan The Shard’ın Simpson’un 1995 yılında yayımlanan bir bölümünde Londra semalarında görünmesi, Beyrut patlaması, akıllı telefonlar, Kobe Bryant'ın ölümü gibi sahneleri de dünyada büyük yankı uyandırdı.

GÜNEŞ PATLAMASI SAHNESİ OLAY OLDU

Bazı iddialara göre 100 yılda bir meydana gelen doğa olaylarından olan güneş fırtınasının dünya genelinde elektrik kesintilerine sebep olabilecek güçte olduğu söyleniyor.

Modern çağa oldukça zarar vereceği düşünülen bu fırtına Simpsonlar'da da işlendi.

Simpsonlar'ın son bölümünde yer alan sahnede birden bir patlama oluyor ve tüm elektronik cihazlar kullanılamaz hale geliyordu. Dizide karakterlerin tıraş makinesi yerine makas, akıllı telefonlar yerine ise tekrar kağıt kalem kullandığı detayı da gözlerden kaçmadı.

Patlamanın ardından tüm dünya karanlığa bürünüyor ve sonunda gece kulübünde eğlenen bir kişi silahını çıkarıyor.

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