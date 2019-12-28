Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Somali'de katliam saldırısı, 94 ölü var, 4 Türk vatandaşı can verdi

Somali'de terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırıda 94 can verdi, saldırı sırasında hayatını kaybedenler arasında 4 Türk vatandaşı da bulunuyor..

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:27
Somali'de katliam saldırısı, 94 ölü var, 4 Türk vatandaşı can verdi

Somali'de katliam saldırısı, 94 ölü var, 4 Türk vatandaşı can verdi



Terörün vahşi yüzü Somali'de kendini yeniden gösterdi. El Kaide kökenli terör örgütü tarafından düzenlenen vahşi saldırıda ilk belirlemelere göre 94 kişi can verdi. Saldırı sırasında ölenler arasında yol çalışmalarında görevli 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bildiriliyor. Güvenlik Uzmanı Mehmet Ağar, saldırı sırasında en az 250 kişinin yaralandığını söyledi. İşte o haberin detayları:

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 80 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında yol inşaasında çalışan 4 Türk mühendisin de bulunduğu belirlendi. Saldırının arkasında El Kaide bağlantılı El Şebap teröristlerinin olduğu düşünülüyor. Saldırı sırasında ölenlerin sayısı ilerleyen saatlerde 94'e çıktı. 

Yetkililer, ölen ve yaralananlar arasında üniversite öğrencileriyle çocukların da bulunduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak polis yetkilileri, El Kaide bağlantılı El Şebap terör örgütünün geçmişte benzer saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

Uzmanlar, Afrika Birliği gücünün Somali'de güvenliği yerel güçlere devretmesine aylar kala bu tür saldırıların yoğunlaşmasını öngörüyor.

Daha önce El Kaide, İŞİD ve El Şebap saldırılarına daha önce Fransa'ya ait askeri bir helikopterin de destek verdiği ortaya çıkmıştı. 

 
 

TİKA'dan Somali'deki sel mağdurlarına yardım eli
TİKA'dan Somali'deki sel mağdurlarına yardım eli
'Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız'
'Özbekistan ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız'
Somali BAE ile askeri bağlarını koparıyor
Somali BAE ile askeri bağlarını koparıyor
Somali parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı
Somali parlamentosu yakınlarında bombalı saldırı
Somali kültürü Hamamönü'ne taşındı
Somali kültürü Hamamönü'ne taşındı
ABD, DEAŞ ile ilişkili grupları terör listesine aldı
ABD, DEAŞ ile ilişkili grupları terör listesine aldı
Çavuşoğlu: Teröre ile açlığa ve sefalete sessiz kalanlar aynı ülkelerdir
Çavuşoğlu: Teröre ile açlığa ve sefalete sessiz kalanlar aynı ülkelerdir
'Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali'ye umut oldu'
'Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali'ye umut oldu'
Anahtar Kelimeler:
SomaliEl KaideEl ŞebapIŞİDTerörSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumların Türklere yönelik vahşi yöntemleri BM raporundu 
Rumların Türklere yönelik vahşi yöntemleri BM raporundu 
Banka hesabına yanlışlıkla 37 milyon dolar geldi
Banka hesabına yanlışlıkla 37 milyon dolar geldi
Nehre uçan araçtan Siri sayesinde kurtuldu
Nehre uçan araçtan Siri sayesinde kurtuldu
Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!
Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!
İneklerine yeni yıl hediyesi aldı, çocukları gibi baktı
İneklerine yeni yıl hediyesi aldı, çocukları gibi baktı
Alman devlet televizyonu ARD'den tarihi küstahlık
Alman devlet televizyonu ARD'den tarihi küstahlık
100 ton altın 80 yıl sonra geri getirildi
100 ton altın 80 yıl sonra geri getirildi
Sosyal medyayı sarsan fotoğraf binlerce kez paylaşıldı
Sosyal medyayı sarsan fotoğraf binlerce kez paylaşıldı
Temiz havayı tezgaha koydular, 15 dakikası 24 TL 
Temiz havayı tezgaha koydular, 15 dakikası 24 TL 
Çin: Batı basını Hong Kong gerçeklerinden uzak
Çin: Batı basını Hong Kong gerçeklerinden uzak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim