Somali'de katliam saldırısı, 94 ölü var, 4 Türk vatandaşı can verdi





Terörün vahşi yüzü Somali'de kendini yeniden gösterdi. El Kaide kökenli terör örgütü tarafından düzenlenen vahşi saldırıda ilk belirlemelere göre 94 kişi can verdi. Saldırı sırasında ölenler arasında yol çalışmalarında görevli 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bildiriliyor. Güvenlik Uzmanı Mehmet Ağar, saldırı sırasında en az 250 kişinin yaralandığını söyledi. İşte o haberin detayları:

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bu sabah düzenlenen bombalı araç saldırısında en az 80 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında yol inşaasında çalışan 4 Türk mühendisin de bulunduğu belirlendi. Saldırının arkasında El Kaide bağlantılı El Şebap teröristlerinin olduğu düşünülüyor. Saldırı sırasında ölenlerin sayısı ilerleyen saatlerde 94'e çıktı.

Yetkililer, ölen ve yaralananlar arasında üniversite öğrencileriyle çocukların da bulunduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak polis yetkilileri, El Kaide bağlantılı El Şebap terör örgütünün geçmişte benzer saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

Uzmanlar, Afrika Birliği gücünün Somali'de güvenliği yerel güçlere devretmesine aylar kala bu tür saldırıların yoğunlaşmasını öngörüyor.

Daha önce El Kaide, İŞİD ve El Şebap saldırılarına daha önce Fransa'ya ait askeri bir helikopterin de destek verdiği ortaya çıkmıştı.



