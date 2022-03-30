Son dakika Ukrayna Rusya savaşı | Moskova ateşkes ilan etti

Son dakika Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

MOSKOVA ATEŞKES KARARINI DUYURDU

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken; müzakere görüşmelerinde tarafların olumlu açıklamaları geldi.

Bugün ise Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

