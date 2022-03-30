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Son dakika Ukrayna Rusya savaşı | Moskova ateşkes ilan etti

Ukrayna işgalinin 33'ncü gününde Rusya'dan ilk kez ateşkes karar geldi. Moskova yönetimi Mariupol ve Zaporijya'da insani koridor açılacak

30 Mart 2022 Çarşamba 23:20
Son dakika Ukrayna Rusya savaşı | Moskova ateşkes ilan etti

Son dakika Ukrayna Rusya savaşı | Moskova ateşkes ilan etti

Son dakika Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken; müzakere görüşmelerinde tarafların olumlu açıklamaları geldi. 

MOSKOVA ATEŞKES KARARINI DUYURDU

Bugün ise Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusya
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