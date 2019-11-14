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Sosyal medya asi kedi Quilty için ayaklandı

Arkadaşlarının kapatıldığı kafesleri açarak kaçmasına yardımcı olan asi kedi Quilty'nin tecrit edilmesi sosyal medyayı ayaklandırdı.

Sosyal medya asi kedi Quilty için ayaklandı

Arkadaşlarının kapatıldığı kafesleri açarak kaçmasına yardımcı olan asi kedi Quilty'nin tecrit edilmesi sosyal medyayı ayaklandırdı.

14 Kasım 2019 Perşembe 09:38
Sosyal medya asi kedi Quilty için ayaklandı


Sosyal medya asi kedi Quilty için ayaklandı


Dünya onu barınağa kapatılan kedilerin kapanını açarken çekilen güvenlik kamerası görüntüleriyle tanıdı. Çok sayıda kedinin firar etmesine yardım eden asi kedi Quilty'nin yakalanarak tecrit edilmesine hayvanseverler ile çok sayıda STK taraftarı imza kampanyası başlattı.

ABD’deki bir barınakta yaşayan 7 yaşındaki Quilty isimli kedi, sürekli diğer kedilerin kafeslerini açıp onları serbest bıraktığı için tecrit edildi.
‘Belalı’ kedinin arkadaşlarını günde birçok kez salıverirken çalışanlar tarafından yakalandı. Ancak Quilty’nin durumunun sosyal medyada duyulması üzerine serbest bırakılması için ‘#FreeQuilty’ etiketiyle bir kampanya başlatıldı. 

KAPILARI AÇIN ÇAĞRISI 

Teksas eyaletinin Houston kentindeki bir barınakta kalan 7 yaşındaki asi kedi Quilty’nin başı, sürekli diğer kedilerin kafeslerini açtığı için derde girdi. Bazen günde birkaç kez kafesleri açan ve barınak çalışanlarını canından bezdiren Quilty, en sonunda tecrit edildi. Yaşananların bir hayvansever tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine, kedinin serbest bırakılması için ‘#FreeQuilty’ etiketiyle bir kampanya başlatıldı. Çok sayıda kullanıcı, barınaktakilerin kapıları açmasını istedi.  

LÜTFEN GELİN VE ONU ALIN'

Olayın büyümesi üzerine yönetim açıklama yapmak zorunda kaldı. Quilty'nin kendine hâkim olamadığını belirten yetkililer, “Utanması yok. Kedileri odaya salmayı seviyor, uslanmıyor. Defalarca kaçmayı denedi, bunu her seferinde başardı da. Ancak görevlilerle karşılaşınca odasına geri döndü.  Lüften gelip onunla tanışın ve onu evinize götürün” ifadelerini kullandı. Yapılan çağrının ardından çok sayıda hayvansever, Quilty'yi sahiplenmek için barınağa akın etti. 

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