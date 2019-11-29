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Sosyal medyayı sarsan fotoğraf binlerce kez paylaşıldı

ilk bakışta görenleri dehşete çıkaran fotoğraf, sosyal medyada illüzyon etkisine neden oluyor. Dikkatli bakanların farkettiği gerçek görüntünün ortaya çıkması ise zaman alıyor.

Sosyal medyayı sarsan fotoğraf binlerce kez paylaşıldı

ilk bakışta görenleri dehşete çıkaran fotoğraf, sosyal medyada illüzyon etkisine neden oluyor. Dikkatli bakanların farkettiği gerçek görüntünün ortaya çıkması ise zaman alıyor.

29 Kasım 2019 Cuma 07:46
Sosyal medyayı sarsan fotoğraf binlerce kez paylaşıldı

Sosyal medyayı sarsan fotoğraf binlerce kez paylaşıldı


Çöp gibi bacakları şaşkın meraklı bakışları ile poz veren bir kız cocuğunun fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı. İlk bakışta doğuştan hasta sanılan kız çocuğunun aslında son derece sağlıklı olduğu dikkatli bakınca anlaşıldı.


Fotoğra Avustralya'da yaşayan Nadia Vuitton tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede interneti etkisi altına fotoğraftaki gerçek dikkatli bakınca anlaşıldı. İlk bakışta ayakları tuhaf görünen kız fotoğrafı 3 binden fazla retweet aldı. Fotoğrafın sırrı ise sonradan anlaşıldı...


Olması gerekenden uzun ve ince bacaklara sahip gibi görünen minik kızın fotoğrafı internet kullanıcılarının kafasını karıştırdı.

"Bu fotoğraf uzun süre boyunca kafamı karıştırdı" sözleriyle paylaşılan kare bir anda binlerce retweet ve yorum yağdı. Fotoğrafın sırrı ise sonradan anlaşıldı. Çünkü kızın elindeki patlamış mısır binlerce kişinin yanılgıya uğramasına sebep olmuştu.

Çimlerin üzerinde duran kızın elindeki patlamış mısır poşeti, optik illüzyon yarattı.

11 binden fazla beğeni alan fotoğrafa bakanlar ilk bakışta endişelendiklerini dile getirdi. 

"25 DAKİKAMI ALDI"

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Cidden endişelendim. 'Bu çocuğun tedavi görmesi gerekiyor' diye düşündüm. Birisinin yorumlara 'patlamış mısır' yazdığını gördüm. 'Evet patlamış mısırla besleyebiliriz ama yeterli mi?' dedim. Ama sonradan patlamış mısır torbasını görünce fotoğrafı anladım" dedi.  

Başka bir kullanıcı ise "Kızın patlamış mısır torbası tuttuğunu görmek 25 dakikamı aldı" dedi. 

Yorumlardan birinde ise "Başlangıçta patlamış mısırı hiç görmedim ve çok zorlandım ancak bir kere torbayı gördükten sonra başka bir yere odaklanamaz oldum. Tuhaf" cümlelerini kullandı. 

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