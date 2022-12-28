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Soyguncu kadının başına 37 bin Euro ödül konuldu

Almanya polisi tam 1 milyon Euro'luk soygunu gerçekleştiren Mirnesa S. adlı şüpheliyi yakalamak için 37 bin Euro ödül koydu

28 Aralık 2022 Çarşamba 22:53
Soyguncu kadının başına 37 bin Euro ödül konuldu

Soyguncu kadının başına 37 bin Euro ödül konuldu


Çalıştığı şirketin para taşıma aracından 1 milyon Euro'luk soygun yapan kadın Avrupa'nın her yerinde aranıyor. Alman polisi soyguncu kadının yerini bildirene 37 bin 500 Euro ödül vaad etti.

Almanya'da 1 milyon Euro'luk soygun yaparak sevgilisiyle beraber kayıplara karışan Mirnesa S., Almanya'nın en çok konuşulanları arasına girdi.

Stuttgart'ta bir nakit transfer şirketinde çalışan 42 yaşındaki Mirnesa'nın, ekim ayı ortalarında "insanı avı" [dolandırıcılık] yaptığı tespit edilerek hakkında arama kararı çıktı.

Evi, polis karakoluna sadece 250 metre uzaklıkta olan Mirnesa, polis ekipleri tarafından aranmaya devam ediyor.

ACİL YARDIM HATTI KURULDU

Mirnesa'yı aramakta zorlanan polis ekipleri, Alman kamuoyu karşısında komik duruma düşerken, polis yaptığı açıklamada hala 
Mirnesa'yı arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Alman polisi, bir acil yardım hattı kurulduğunu belirterek, "Mirnesa ile ilgili bazı ihbarlar geldi. Ancak, şu anda onun yerini tespit edemiyoruz" açıklamasında bulundu.

PARAYI NASIL ÇALDIĞI AÇIKLANMADI

Polisler tarafından Mirnessa'nın, 14 Ekim'de çalıştığı Stuttgart'taki para transfer şirketinden bir milyon Euro'dan fazla para çaldığı iddia ediliyor. 

Şirketten çalınan paranın aynı gün fark edildiği ve polisin soruşturma başlattığı ifade edildi. Polis yaptığı açıklamada, çalışanın bu kadar büyük miktarda parayı nasıl aldığını açıklamadı.

ERKEK ARKADAŞI İLE BERABER POZ VERDİ

Bild, Mirnesa'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Muhammed-Mujo ile sosyal medya üzerinden birlikte poz verdikleri bir fotoğrafı aktardı.

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AlmanyaSoygunSoyguncu
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