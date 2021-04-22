Suriye füzesi, İsrail Nükleer santralini mi hedef aldı

Rafael Sadi

Şam'da İsrail'e yönelik saldırının ardından bölgede yüksek tansiyon yeni bir çatışmaya doğru evrildi. Dün gece Suriye'den İsrail Hava Kuvvetleri uçaklarına uçaksavar füzesinin fırlatılmasının ardından Dimona bölgesinde alarm çaldı. "Füzeyi ve diğer mevzilere fırlatan bataryaya ağır kayıplar verdirildiği açıklandı.



DİMONA NÜKLEER SANTRALİ

Suriye ve İsrail gece yarısı yeni bir savaşın eşiğinden dönüdü. İsrail'e atılan uçaksavar füzesi Negev çölünde Dimona bölgesinde bulunan nükleer enerji santralinin yakınlarına düştü.

sabah erken saatlerde ise Ramat Negev Bölgesi'nde füze parçalarının bulunduğu açıklandı.

Suriye'deki haberlere göre, hava kuvvetleri gece saat 01: 30'dan kısa bir süre sonra Şam bölgesinde birkaç hedefe saldırdı ve ardından, biri ülkenin güneyinde düşen birkaç yerden havaya füze ateşlendi. Bir IDF sözcüsü, "Görünüşe göre SA5 modeli olan ve yüzlerce kilometre menzile ulaşan füzenin Hava Kuvvetleri uçaklarına ateşlendiğini ve İsrail topraklarına sızdığını söyledi. Füze, açık bir alanda Bedevi bölgesine düştü"



Suriye haber ajansı Sana'ya İsrail Hava Kuvvetlerinin Şam bölgesindeki hedeflere Golan Tepeleri'nden saldırdığını söyledi. Kaynak, saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin etkinleştirildiğini ve füzelerin çoğunun başarılı bir şekilde durdurulduğunu söyledi.

Sanaa'nın haberine göre Şam'ın güneyindeki Domeir bölgesinde meydana gelen saldırıda 4 Suriye askeri yaralandı ve hasara yol açtı. Suriye muhalefetine bağlı Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi, dün gece İsrail saldırısında uçaksavar bataryalarının imha edildiğini ve Suriye hava savunma sisteminden askerlerin öldürüldüğünü iddia etti.

Natanz'ın sabotajının ardından İran tehdidi

İki gün önce , İran istihbarat gemisi Sabiz, Eritre açıklarında Kızıldeniz'de saldırıya uğramıştı . Suudi El Arabiya şebekesinin "İsrail komando askerlerinin" gemiye bir patlayıcı cihaz bağladığını iddia etmesinin ardından, ABD'li bir kaynak New York Times'a yaptığı açıklamada, İsrail'in ABD'ye saldırının arkasında gerçekten de olduğunu bildirdi. "O zamandan beri İranlılar İsrail'i Natanz'daki zenginleştirme alanını sabote etmekle suçladılar ve kaçtığını söyledikleri şüphelinin bir resmini yayınladılar .

Geçen Cumartesi, muhafazakar İran bağlantılı Kaihan gazetesi, İranlı analist Saduela Zari'nin Natanz saldırısının ardından Dimona reaktörünün bir saldırının hedefi olabileceğini ima eden bir köşe yazısı yayınladı. Sözlerinde "göze göz" yaralanması fikrini gündeme getirdi. "Dimona'daki reaktöre operasyonlar yapılabilir çünkü Natanz'daki bir olay ile aynı seviyede eylem olasılığı yoktur" dedi. Kaihan'ın dağıtımı nispeten küçük olmasına rağmen, genel yayın yönetmeni İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney tarafından atanmış ve daha önce onun danışmanı olarak tanımlanmıştı.