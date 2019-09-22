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Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü

Suriye'nin iç kesimlerinde yıllardır toplu sivil katliamlarına neden olan misket bombalarının kaynağı İHA saldırısı mı? Şam yönetimi, ülkenin güneybatısında misket bombası taşıyan bir insansız hava aracını düşürdü.

Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü

Suriye'nin iç kesimlerinde yıllardır toplu sivil katliamlarına neden olan misket bombalarının kaynağı İHA saldırısı mı? Şam yönetimi, ülkenin güneybatısında misket bombası taşıyan bir insansız hava aracını düşürdü.

22 Eylül 2019 Pazar 08:37
Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü

Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü


Şam yönetimini uluslararası alanda sivil ölümlere neden olan misket bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanırken, Suriye ordusu misket bombası taşıyan bir insansız hava aracı düşürdü. Plastik patlayıcılarla güçlendirilen İHA'nın hangi ülke tarafından yönlendirildiği henüz bilinmiyor. Ancak daha önce İsrail yapımı özel üretim aygıtlar ele geçirilmişti.

Suriye'deki iç savaş sırasında onlarca katliama neden olan misket bombası atan uçaklardan biri ele geçirildi. Suriye ordusunun ülkenin güneybatısındaki Cebel eş-Şeyh bölgesinin hava sahasında misket bombaları taşıyan bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek düşürdüğü bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Suriyeli askerler, ülkenin güneybatısındaki Cebel eş-Şeyh bölgesinin hava sahasında misket bombaları taşıyan bir İHA’yı tespit edip, düşürdü.
Habere göre Suriyeli özel kuvvetler, Kuneytra’nın kuzeyinde düşürülen İHA’yı sökerken üzerinde C4 tipi plastik patlayıcı ile doldurulmuş misket bombaları buldu.

Suriye özel kuvvetlerinin ayrıca Kuneytra’nın yakınındaki Barika köyünde silah, mühimmat, ilaç, erzak ve İsrail üretimi aygıtlar bulduğu kaydedildi.

KUNEYTRA'DA İSRAİL YAPIMI SİLAHLAHLAR BULUNDU

Bu arada SANA haber ajansı ordunun terörden arındırılan bölgelerde devam eden aramalarda İsrail yapımı çok miktarda cephane ve tıbbi malzeme bulunduğunu duyurdu. Kunaytra kırsalının güneyinde aralarında İsrail menşeli bulunduğu, radikal terör gruplarından kalma büyük miktarlı cephane ve tıbbi teçhizatlar ele geçirdi.

Güvenlik birimlerinden bir kaynak SANA muhabirine yaptığı açıklamada; ordunun terörden kurtardığı bölgelerde güvenlik birimleri ve halkın işbirliği ile sürdürülen arama tarama operasyonları sırasında Kunaytra kırsalının güneyindeki köylerde aralarında İsrail menşeli bulunduğu büyük miktarda silah ve tıbbi teçhizatlar ele geçirildiğini belirtti.

Kaynak; ele geçirilen silahlar arasında hafif ve ağır cephanenin yanı sıra tanksavar sistemlerinin bulunduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 22.09.2019 08:45
Anahtar Kelimeler:
Cebel Eş-ŞeyhKuneytraŞamSanaSuriyeMisket Bombası
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