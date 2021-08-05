Taliban Şıbırgan ve Mezar-ı Şerif'te evleri ateşe verdi

Afmanistan'dan acı haberler geliyor. Türkiye'ye her gün binlerce kişinin geldiği Afganistan'da Taliban üyesi teröristler köyleri ateşe vererek yağmalıyor. Avrasya Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, bölgeden alınan son bilgiler ışığında şu açıklamalarda bulundu;

Meymene şehrinde olduğu gibi Şıbırgan kentinde Taliban’ın saldırılarına maruz kalan bazı köylerin boşaltıldığı bilgisi geldi. Devlet memurları ve polisler “yakında savaş başlayacak, tedbirinizi alın” diye Şıbırgan halkını uyarmaya başladılar. Şıbırgan’ın kenarındaki evlerini boşaltan köylülerin’e yakın güvenli bölgelere göç ettikleri görülmüştür.

Bölgeden aldığımız bilgilere göre eğer gerekli önlemler alınmaz ve takviye askeri güçler bölgeye sevk edilmez ise, Şıbırgan’ın Taliban’ın eline geçeceği söyleniyor. Meymene ve Şıbırgan’da Mareşal Dostum’a bağlı birliklerin Taliban içerisindeki İŞİD, Al-Kaide gruplarına karşı direnmeye devam ettiği belirtiliyor. Zehirlenmesi üzerine Ankara’daki tedavisini tamamlayan Mareşal Dostum’un Afganistan’a dönüşü, Kabil Hükümet güçlerini sevince boğduğu öğrenildi.

Taliban içerisinde yer alan gerçekten de sapık ve vahşi kişilerin oluşturduğu İŞİD mensubu, Arap kökenli, öldürmekten zevk alan eli silahlı çetelerin, gelişigüzel herkese ateş açıyorlar. Ölü ve yaralı sayısı hakkında maalesef sağlıklı bilgiler alınamıyor. Dün de başkent Kabil’de Afganistan Savunma Bakanı’nın evine roketli saldırı yapılmış, onlarca insan hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Bu saldırı ile Taliban Hareketi, Afganistan’ın her yerinde gücün kendilerinde olduğu mesajını vermek istiyor. Bu arada binlerce Afganlı başkent Kabil’de sokaklara dökülerek, masum halka yapılan baskı ve zulümleri protesto ederek, bir kez daha BM’i, Afganistan’a destek olmaya davet ettiler.