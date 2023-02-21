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Tanımlanamayan metal cisim Japonları tedirgin etti

Japon sahillerine vuran içeriği gizemli metal cisim, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. ABD, Kanada ve AB ülkelerinde görülen hava cisimlerinin aksine metal oksitlenmiş cisim inceleniyor

21 Şubat 2023 Salı 17:15
Tanımlanamayan metal cisim Japonları tedirgin etti

Tanımlanamayan metal cisim Japonları tedirgin etti

Dünya basını, ABD, AB ülkeleri ile Kanada hava sahasına giren ve düşürülen çok sayıda hava cismini tartışırken, Japon sahillerinde bulunan metal cisim ülkede tedirginliğe yoy açtı.

Japon basını, Shizuoka kenti sahilinde 1,5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre bulunduğunu duyurdu.


Japonya merkezli Daiichi TV tarafından bildirilen bir habere göre cisim, Shizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde yaşayan bir kadın tarafından Enshuhama Plajı'nda bulundu. Kadın yerel saatle 8:45 civarında polisi aradı. Haberde, bulgu sonrası olay yerinin erişime kapatıldığı bildirildi. Yerel basına göre, "Cismin bir tür deniz mayını olabileceğinden" endişe ediliyor. 


"DEMİR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR..."

Japon basını, uzmanların söz konusu nesneyi inceleme altına aldığını ve nesnenin fotoğraflarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile sahil güvenlik uzmanlarına gönderildiğini kaydetti.

Japon Sahil Güvenliği tarafından RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, "Demirden imal edildiği düşünülen kürenin gerçekte ne olduğunun henüz bilinmediği" ifade edildi.


 

Anahtar Kelimeler:
Japonya
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