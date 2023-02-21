Tanımlanamayan metal cisim Japonları tedirgin etti
Dünya basını, ABD, AB ülkeleri ile Kanada hava sahasına giren ve düşürülen çok sayıda hava cismini tartışırken, Japon sahillerinde bulunan metal cisim ülkede tedirginliğe yoy açtı.
【速報】海岸に直径1.5mの不審な“鉄球” 半径200mを規制 浜松市https://t.co/GUnajCOYDK— テレ朝news (@tv_asahi_news) February 21, 2023
警察によりますと、不審物は直径1.5メートルほどの球体で、全体的にさびていることから鉄製とみられています。
また、一部に何かを引っ掛けるような突起部分があるということです。#テレ朝news
Japon basını, Shizuoka kenti sahilinde 1,5 metre çapında tanımlanamayan metal bir küre bulunduğunu duyurdu.
Japonya merkezli Daiichi TV tarafından bildirilen bir habere göre cisim, Shizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde yaşayan bir kadın tarafından Enshuhama Plajı'nda bulundu. Kadın yerel saatle 8:45 civarında polisi aradı. Haberde, bulgu sonrası olay yerinin erişime kapatıldığı bildirildi. Yerel basına göre, "Cismin bir tür deniz mayını olabileceğinden" endişe ediliyor.
"DEMİR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR..."
Japon basını, uzmanların söz konusu nesneyi inceleme altına aldığını ve nesnenin fotoğraflarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile sahil güvenlik uzmanlarına gönderildiğini kaydetti.
Japon Sahil Güvenliği tarafından RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, "Demirden imal edildiği düşünülen kürenin gerçekte ne olduğunun henüz bilinmediği" ifade edildi.