TikTok videosu çeken genç kadını 400 erkek taciz etti



Böyle cinsel taciz olayı görülmedi. Pakistan'ın Lahor kentinde bir parkta TikTok için video çeken Aysha Akram adlı genç kadın 400'den fazla erkek tarafından taciz edildi. Ülke genelinde büyük infiale neden olan çirkin saldırıdan genç kadın güçlükle kurtuldu.

SOSYAL MEDYADAN ÇİRKİN MESAJLAR YAĞDI

Genç kadının taciz görüntülerinin haberleştirildiği sosyal medyada Endonezya, Malezya, Singapur, Pakistan gibi ülkelerden çirkin mesajlar geldi. Saldırıyı göklere çıkaran çok sayıda hesap askıya alınırken Lahor polisi çok sayıda saldırganı gözaltına aldı.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ YENİ ORTAYA ÇIKTI

66 KİŞİ GÖZALTINDA

Pakistan'daki 14 Ağustos'ta tüyler ürperten bir olay gerçekleşti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre yüzlerce erkek bir parkta video çeken genç kadının etrafını sardı. Burada TikTok videosu çektiği belirtilen talihsiz kadının cinsel saldırıya uğradığı ve kalabalık tarafından gasp edildiği açıklandı.

Ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen olay ile ilgili polis yüzlerce şüphelinin peşine düştü. Yapılan resmi açıklamaya göre, şu ana kadar 66 zanlı sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Aynı açıklamada iki polis memurunun olayla ilgili ihmali olduğu iddiasıyla açığa alındığı öğrenildi.

"ÇIPLAK KALDIM, KIYAFETLERİMİ PARÇALADILAR"

Başından geçen olayla ilgili geçtiğimiz günlerde yerel bir gazeteye konuşan talihsiz kadın, "Çıplak kaldım, kıyafetlerimi paramparça ettiler" dedi. Söz konusu taciz sonrası ülke genelinde pek çok protesto gösterisi düzenlenirken, kadın hakları örgütleri faillerin yakalanması ve en yüksek cezaya çarptırılmasını talep etti.



