Trakya'da korkutan deprem | Bulgaristan 4.7 ile sallandı



Son depremler, Trakya bölgesinde hissedilen son depremin kaynağı açıklandı.

Batı komşumuz Bulgaristan'ın Filibe şehdinde öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 14.01'de meydana geldi.

Yer kürenin 5.3 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedilen depremde can kaybı ve hasar konusunda henüz bir bilgi yok.

Edirne ve Kırklareli'nde de hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.