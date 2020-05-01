Trakya'da korkutan deprem | Bulgaristan 4.7 ile sallandı
Son depremler, Trakya bölgesinde hissedilen son depremin kaynağı açıklandı.
Batı komşumuz Bulgaristan'ın Filibe şehdinde öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 14.01'de meydana geldi.
Edirne ve Kırklareli'nde de hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.05.01 14:01:38 42.2158 24.8640 5.3 -.- 4.6 4.7 BULGARISTAN İlksel
2020.05.01 13:44:12 37.2223 27.9327 0.0 -.- 1.5 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.05.01 12:53:07 37.0023 28.5710 12.5 -.- 1.6 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.05.01 12:50:05 39.8538 28.8380 0.0 -.- 1.8 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2020.05.01 12:38:20 37.0118 28.5665 3.3 -.- 1.4 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.05.01 12:32:30 38.4793 39.4333 12.9 -.- 0.8 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.05.01 11:59:49 37.2262 28.2478 0.0 -.- 1.9 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2020.05.01 11:44:29 38.7178 38.1573 5.0 -.- 2.3 -.- KOSAR-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2020.05.01 11:29:47 38.1957 28.0665 14.5 -.- 1.5 -.- KISLAKOY-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2020.05.01 11:23:30 37.0113 28.5453 5.9 -.- 3.2 3.1 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) İlksel
2020.05.01 09:23:59 38.4780 25.7930 8.1 -.- 3.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.05.01 09:23:18 38.4795 25.7323 5.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.05.01 08:45:45 38.4122 39.1313 2.1 -.- 2.4 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.01 07:57:32 36.8923 27.6935 25.1 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.01 07:48:07 36.8027 27.9155 13.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.01 07:35:13 38.3908 39.1937 2.8 -.- 1.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.01 07:33:22 36.9725 28.5317 4.0 -.- 1.8 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2020.05.01 07:24:24 36.9160 28.4367 20.8 -.- 1.0 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2020.05.01 05:29:38 39.8143 27.5673 6.7 -.- 2.3 -.- CUKURCAK-BALYA (BALIKESIR) İlksel
2020.05.01 05:10:14 38.3930 39.2545 9.3 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.01 04:41:49 36.9682 28.5210 12.0 -.- 1.4 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2020.05.01 04:29:47 36.9948 28.5717 11.4 -.- 1.7 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.05.01 04:23:34 37.7083 29.3840 5.0 -.- 1.7 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.05.01 03:57:02 36.6603 27.9590 11.0 -.- 2.2 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2020.05.01 03:24:25 35.1213 27.9980 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel