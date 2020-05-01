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Trakya'da korkutan deprem | Bulgaristan 4.7 ile sallandı

Bulgaristan'ın Filibe şehri yakınlarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. 

01 Mayıs 2020 Cuma 14:31
Trakya'da korkutan deprem | Bulgaristan 4.7 ile sallandı

Trakya'da korkutan deprem | Bulgaristan 4.7 ile sallandı


Son depremler, Trakya bölgesinde hissedilen son depremin kaynağı açıklandı.

Batı komşumuz Bulgaristan'ın Filibe şehdinde öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 14.01'de meydana geldi.

Yer kürenin 5.3 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedilen depremde can kaybı ve hasar konusunda henüz bir bilgi yok.

Edirne ve Kırklareli'nde de hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.05.01 14:01:38  42.2158   24.8640        5.3      -.-  4.6  4.7   BULGARISTAN                                       İlksel
2020.05.01 13:44:12  37.2223   27.9327        0.0      -.-  1.5  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2020.05.01 12:53:07  37.0023   28.5710       12.5      -.-  1.6  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                       İlksel
2020.05.01 12:50:05  39.8538   28.8380        0.0      -.-  1.8  -.-   ALTINTAS-ORHANELI (BURSA)                         İlksel
2020.05.01 12:38:20  37.0118   28.5665        3.3      -.-  1.4  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                       İlksel
2020.05.01 12:32:30  38.4793   39.4333       12.9      -.-  0.8  -.-   YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)                         İlksel
2020.05.01 11:59:49  37.2262   28.2478        0.0      -.-  1.9  -.-   KAFACA-(MUGLA)                                    İlksel
2020.05.01 11:44:29  38.7178   38.1573        5.0      -.-  2.3  -.-   KOSAR-YAZIHAN (MALATYA)                           İlksel
2020.05.01 11:29:47  38.1957   28.0665       14.5      -.-  1.5  -.-   KISLAKOY-ODEMIS (IZMIR)                           İlksel
2020.05.01 11:23:30  37.0113   28.5453        5.9      -.-  3.2  3.1   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                         İlksel
2020.05.01 09:23:59  38.4780   25.7930        8.1      -.-  3.1  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2020.05.01 09:23:18  38.4795   25.7323        5.5      -.-  2.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.05.01 08:45:45  38.4122   39.1313        2.1      -.-  2.4  -.-   KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.05.01 07:57:32  36.8923   27.6935       25.1      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.05.01 07:48:07  36.8027   27.9155       13.0      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.05.01 07:35:13  38.3908   39.1937        2.8      -.-  1.8  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.05.01 07:33:22  36.9725   28.5317        4.0      -.-  1.8  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2020.05.01 07:24:24  36.9160   28.4367       20.8      -.-  1.0  -.-   YESILCAM-ULA (MUGLA)                              İlksel
2020.05.01 05:29:38  39.8143   27.5673        6.7      -.-  2.3  -.-   CUKURCAK-BALYA (BALIKESIR)                        İlksel
2020.05.01 05:10:14  38.3930   39.2545        9.3      -.-  1.3  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.05.01 04:41:49  36.9682   28.5210       12.0      -.-  1.4  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2020.05.01 04:29:47  36.9948   28.5717       11.4      -.-  1.7  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)                       İlksel
2020.05.01 04:23:34  37.7083   29.3840        5.0      -.-  1.7  -.-   KARACAY-HONAZ (DENIZLI)                           İlksel
2020.05.01 03:57:02  36.6603   27.9590       11.0      -.-  2.2  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2020.05.01 03:24:25  35.1213   27.9980        5.0      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
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