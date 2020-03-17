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Trump'tan, koronavirüsle mücadelede çılgın karar, her ABD dolar yağacak

Amerikan sigorta sistemiyle başedemen Trump yönetimi, tüm ABD vatandaşlarına koronavirüsle mücadele boyunca 700 milyar dolarlık çek dağıtma kararı aldı.

17 Mart 2020 Salı 19:49
Trump'tan, koronavirüsle mücadelede çılgın karar, her ABD dolar yağacak

Trump'tan, koronavirüsle mücadelede çılgın karar, her ABD dolar yağacak


Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadelede ABD yönetimi kesenin ağzını açtı. ABD Başkanı Trump, ölümcül virüsle mücadele içen 750 milyar dolarlık yardım paketini eşit olarak tüm Amerikan vatandaşlarına dağıtacağını duyurdu. Trump senatodan toplam 850 milyar dolarlık ödenek istemişti.


Covid-19 ile mücadelede, ülkesinin sigorta sistemindeki aksaklığı yenemeyen Başkan Donald Trump, tarihin en çılgın kararını aldı. Trump, tüm ABD vatandaşlarına kriz boyunca çek dağıtılacağını açıkladı.

Avrupa'yı eve kapatan, yüz binlerce insanı hastanelik eden, akşam saatlerine kadar 7 bin 505 kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs konusunda ABD radikal bir adım attı. 700 milyar dolarlık koronavirüs bütçesi açıklayan Trump yönetimi, tüm Amerikan vatandaşlarına yardım çeki dağıtma kararı aldı. Trump canlı yayında açıkladığı koronavirüsle mücadele planında hazineyi görevlendirdi. İşsiz kalanlar ve hastalıkla mücadele edenler öncelikli olarak iş sahibi olanlar da dahil her eve eşit şekilde yardım çekleri dağıtılacak.

İşte Salı günü Washington'daki en önemli gelişmeler:

  • Başkan Trump ve koronavirüs için leni görev gücü kurdu
  • Beyaz Saray coronavirus görev gücü yapılması gerekenleri anlattı.
  • Trump, restoran ve turizm yöneticileriyle görüşmeler yaptı. Tedarik zinciri içinde önemli perakendecilerin görüşlerini aldı.
  • Koronavirus ekonomik yardım tasarısı Beyaz Saray'dan Senato'ya gitti

Bu konuda Beyaz Saray’da açıklama yapan Mnuchin, “Başkan bana bu yönde talimat verdi, bunu yapacağız” dedi.

Euronews’te yer alan habere göre, çek miktarının ne kadar olacağına dair bilgi vermeyen Mnuchin, toplam miktarın çok yüksek tutacağını belirtti.

Bakan, çeklerin önümüzdeki iki hafta içinde gönderileceğini ifade etti.

DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19’un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.

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Son Güncelleme: 17.03.2020 20:03
Anahtar Kelimeler:
ABDKoronaKoronavirüsCOVID19Trump
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